17-летняя дочь Моники Беллуччи в прозрачном платье с корсетом продефилировала на публике

Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье в показе Dolce & Gabbana / instagram.com/d.casseluxxi

Франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, несмотря на свой юнный возраст, делает заметные успехи в модельном бизнесе.

17-летнюю красотку с фарфоровой кожей и буйной копной черных волос желают видеть на своих подиумах топовые дизайнеры. Например, недавно девушка приняла участие в модном показе итальянского модного дома Dolce & Gabbana, с которым ее мать также связывает многолетнее сотрудничество.

Дева продемонстрировала смелый лук из коллекции Haute Couture осень-зима 2022-23, посвященной возрождению итальянских культурных традиций и изобразительного искусства.

На подиум Кассель вышла в прозрачном платье с корсетом, усыпанном жемчугом и кружевами, в котором она напоминала героиню картины эпохи Возрождения.

Разительный контраст с нежным верхним платье составили черный лиф и мини-шорты, которые модель надела под него. Довершили образ мягкие атласные туфельки и высокие черные перчатки.

Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье в показе Dolce & Gabbana / instagram.com/dolcegabbana, instagram.com/vogueitalia

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