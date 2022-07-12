16-летняя дочь Ольги Фреймут показала фотосессию на грани приличия

Злата Митчелл в откровенном топе устроила ночную фотосессию / instagram.com/zlata_mitchell

16-летняя Злата Митчелл - старшая дочь украинской журналистки и ведущей Ольги Фреймут живет и учится в США. Пока девушка известна лишь благодаря своей звездной маме, однако уже делает свои первые уверенные шаги в мире интернет блогинга.

На странице Митчелл в Instagram часто появляются не только фрагменты из жизни девушки, но и весьма откровенные кадры личного содержания. 16-летний подросток буквально балансирует на грани дозволенного, восхищая своей откровенностью многотысячную аудиторию подписчиков.

Недавно Злата поделилась мини-фотосессией, на которой она позирует у подножья лестницы. Снимки сделаны в основном в движении, они розмыты, однако несут в себе вполне недвусмысленное содержание.

Девушка, одетая в укороченные джинсы, кроссовки и сверкающий топ с открытой спиной, хвастается весьма внушительной для ее юного возраста грудью.

Остается лишь догадываться, какого мнения о подвигах старшей дочери Ольга Фреймут. Ведущая воздерживается от комментариев под особенно откровенными постами Златы.

В комментариях поклонники Митчелл восхищаются ее красотой и раскованностью:

"Ангел!"

"Так... так красива!"

"Злата всегда прекрасна".

"Так горяча!"

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Ранее старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась на своей странице в социальной сети Instagram фото с отдыха. Девушка, которая очень неожиданно быстро выросла, побывала в Мексике и показала, как проходил ее отдых с бойфрендом.

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