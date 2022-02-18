Горяча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом наряде

Старшая дочь Ольги Фреймут показала фото во "взрослом" алом платье / instagram.com/freimutolia

Старшая дочь журналистки и телеведущей Ольги Фреймут отметила в Лос-Анджелесе своей 16-летие.

Злата Митчелл в честь особенной даты в жизни каждого подростка опубликовала совсем недетское фото в праздничном наряде.

Так девушка появилась на фоне кованных дверей в алом бархатном мини-платье, подол и декольте которого оторочены кружевом. Облачение Златы выглядит достаточно откровенным, и подчеркивает весьма солидную грудь именинницы.

Наряд Митчелл дополнила черной сумочкой и красным жакетом "под змеиную кожу". На снимке старшая дочь Фреймут позирует, поправляя руками белокурые волосы.

Под фото девушка поделилась своими размышлениями о том, как сильно меняется ее жизнь, а также страхами и надеждами на будущее. Звездная мама Златы Митчелл решила поддержать ее, и оставила трогательный комментарий к снимку: "Доченька, тебе 16!!!! Моя гордость, мой вызов, моя жизнь! Будь счастлива и несокрушима ❤️".

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Злата Митчелл в алом платье в День своего рождения / instagram.com/zlata_mitchell

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