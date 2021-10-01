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Ольга Фреймут рассказала, как правильно целоваться

1 октября 2021, 17:41
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Телеведущая подчеркнула, какие поцелуи кажутся неуместными на публике.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут - профи в области этикета / instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут вновь балует своих подписчиков уроками этикета. В социальных сетях ведущая иногда выкладывает короткие видео, в которых делится правилами хорошего тона.

Темой ее свежего ролика стали поцелуи на публике.

В своем аккаунте Instagram Ольга Фреймут, телеведущая и признанный знаток правил этикета, рассказала, как правильно целоваться при встрече.

В обучающем мини-ролике с хэштегом #етикетзфреймут Фреймут показала, как делать не нужно.

Для наглядности она расцеловала свою ассистентку в обе щеки.

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Ольга Фреймут показывает, как НЕ нужно целоваться при встрече / Скриншот видео instagram.com/freimutolia/

На видео четко видны следы от помады ведущей, которые остались после этого на лице девушки.

Нет, нет, нет! При встрече мы лишь имитируем поцелуй, не касаясь губами кожи знакомого.

По словам Фреймут у этого правила есть вполне логичное объяснение: поцелуй – вещь интимная. Поэтому прикасаться губами к коже другого человека при встрече – это, по меньшей мере, неуместно.

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Ольга Фреймут неспроста дает советы о правилах хорошего тона своим подписчикам в социальных сетях: телеведущая в прошлом была директором Школы Леди в проекте "Від пацанки до панянки", а также проводит индивидуальные курсы современного этикета.

Однако не все воспринимают советы Фреймут всерьез. Так, к примеру, Оля Полякова с дочерью записали шутливую пародию на уроки этикета от телеведущей. Темой ролика стало "Как правильно пить пиво".

Автор: Anna Pidhorna
viber
Ольга Фреймут новости шоу бизнеса
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