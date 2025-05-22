"Разочарован, что исключили Россию": победитель Евровидения 2025 сделал признание

JJ сделал скандальное заявление.

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JJ сравнил Израиль с Россией / коллаж: Главред, фото: instagram.com, JJ

Кратко:

Победитель Евровидения 2025 дал интервью

Как он относится к Израилю

Победитель Евровидения 2025 – австрийский певец JJ – высказался против участия Израиля в конкурсе.

В интервью для Diario ABC артист заявил, что Израиль не может выступать на Евровидении и его нужно дисквалифицировать. А в пример он поставил террористическую Россию, которая устранена от участия с 2022 года.

JJ считает, что Израиль также является агрессором, но окончательное решение должен принимать Европейский вещательный союз.

"Я очень разочарован тем, знаете, что они исключили Россию из конкурса, но позволили участвовать Израилю. Они оба агрессоры, когда вопрос касается войны. Это очень расстраивает, и я ничего с этим не могу сделать. Если бы это зависело от меня, я бы их исключил. Посмотрим, что произойдет в следующем году", — сказал певец.

Евровидение 2025 / фото: скрин видео

Напомним, на Евровидении 2025 представительницей Израиля стала Юваль Рафаэль, которая 7 октября 2023 года пережила нападение ХАМАСа на музыкальный фестиваль NOVA.

Смотрите видео интервью JJ:

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Евровидение 2025 - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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