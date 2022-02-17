Жанна Бадоева показала аппетитную грудь в игривом купальнике

45-летняя ведущая решила напомнить своими снимками о жарком лете.
Режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева - заядлая путешественница. Хоть большую часть времени она живет в солнечной Италии, три месяца зимы даже ей порядком наскучили.
Чтобы как-то разбавить серые холодные будни, ведущая обратилась... к арифметике!
"Я тут посчитала и выяснилось, что до лета осталось всего 105 дней)))) Всего-то)))) Чуть-чуть подождать и все)) Потерпим же, да?)))" - провела нехитрые расчеты Бадоева.
Предаваясь летним воспоминаниям, ведущая поделилась с поклонниками яркими пляжными фото, на которых она позирует в соблазнительном черном купальнике с тропическим коктейлем в руках.
Для того, чтобы внести в свой пост немного интерактива, Бадоева предложила подписчикам выбрать, какое же фото им больше всего по душе.
Ожидаемо, но поклонники сочли Бадоеву прекрасной во всех позах и образах. Больше всего, конечно, комплиментов удостоилась грудь ведущей, пикантно выглядывающая из купальника на одном из снимков:
"Вам во всем прелестно, просто Вы бимбА!"
"Все фото очень красивые !))Потому что вы изнутри светитесь!"
"Всё супер, вы прекрасны❤️❤️❤️"
"Хороша Жанна! "
"Сэкси. Волосы, бюст,❤️ кокетливое плечико".
Читайте такжеУкраинская блогерка в одних трусиках обнажила татуировку на интимном месте
Ранее певица Анна Седокова в багровом платье показала, как муж, баскетболист Янис Тимма, ласкает ее обнаженную грудь алой розой.
Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета. На фото девушка игриво посылает в камеру воздушные поцелуи и капризно надувает губки.
Другие интересные новости:
- Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала постельное фото в пикантном наряде
- Как девочка: Катя Осадчая на свидании с Горбуновым показала идеальное тело во всей красе
- Звезда Playboy Кайндли Майерс игриво оголила грудь в розовом топе
- Дочь Брежневой засветила соски без бюстгальтера
- Инопланетная блондинка в кружевах: Надя Дорофеева в пикантном корсете ошеломила фанатов