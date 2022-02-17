Жанна Бадоева показала аппетитную грудь в игривом купальнике

Жанна Бадоева показала фигуру в купальнике / instagram.com/zhanna_badoeva

Режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева - заядлая путешественница. Хоть большую часть времени она живет в солнечной Италии, три месяца зимы даже ей порядком наскучили.

Чтобы как-то разбавить серые холодные будни, ведущая обратилась... к арифметике!

"Я тут посчитала и выяснилось, что до лета осталось всего 105 дней)))) Всего-то)))) Чуть-чуть подождать и все)) Потерпим же, да?)))" - провела нехитрые расчеты Бадоева.

Предаваясь летним воспоминаниям, ведущая поделилась с поклонниками яркими пляжными фото, на которых она позирует в соблазнительном черном купальнике с тропическим коктейлем в руках.

Для того, чтобы внести в свой пост немного интерактива, Бадоева предложила подписчикам выбрать, какое же фото им больше всего по душе.

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Жанна Бадоева показала пляжные фото в черном купальнике / instagram.com/zhanna_badoeva

Ожидаемо, но поклонники сочли Бадоеву прекрасной во всех позах и образах. Больше всего, конечно, комплиментов удостоилась грудь ведущей, пикантно выглядывающая из купальника на одном из снимков:

"Вам во всем прелестно, просто Вы бимбА!"

"Все фото очень красивые !))Потому что вы изнутри светитесь!"

"Всё супер, вы прекрасны❤️❤️❤️"

"Хороша Жанна! "

"Сэкси. Волосы, бюст,❤️ кокетливое плечико".

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