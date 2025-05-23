Победительница Холостяка впервые показала своего возлюбленного

Инна Белень наконец-то приоткрыла тайну.

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Инна Белень - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

Инна Белень нашла новую любовь

Как выглядит ее парень

Победительница шоу Холостяк-13 – волонтер и блогер Инна Белень – после расставания с Александром Тереном наладила личную жизнь.

На своей странице в соцсетях она впервые показала лицо своего возлюбленного на совместном снимке.

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Блогер опубликовала фото перед зеркалом, пара позировала в обнимку в стильных луках.

Инна Белень со своим парнем / фото: скрин instagram.com, Инна Белень

Напомним, Инна и Александр разорвали свои отношения после проекта не на самой позитивной ноте. Терен даже заявлял, что Белень игнорирует его сообщения, поэтому он решил публично попросить ее оставить его в покое.

Инна Белень наладила личную жизнь / фото: instagram.com, Инна Белень

Также на защиту ветерана стала и его подруга Елена Мандзюк, отметив, что отношения пары были фейковыми.

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такой Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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