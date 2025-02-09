Инна Белень отреагировала на дерзкое заявление Терена об их отношениях

Инна рассказала, что много шла на уступки, которые и привели к расставанию.

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Вместе ли Терен и Белень после проекта "Холостяк" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

Коротко о главном:

Как сложились отношения у Терена и Белень

Белень раскрыла, каким видит своего будущего избранника

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень после расставания с Александром "Тереном" Будько прокомментировала его недавнее высказывание об их отношениях.

Главный герой шоу недавно признался, что за время проекта "не смог почувствовать безумной любви" и рассказал почему. На его заявление отреагировала Инна, которая считает, что это высказывание было некорректным из уст бывшего бойфренда. Она также рассказала, что много шла на уступки, которые и привели к расставанию.

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"Я снова ошиблась в своем выборе. Опять обожглась. Очень много шла на уступки, хотя и говорила, что хочу отношения, где мне каждый раз не придется прогибаться под правила от мужчины. Что касается "безумной любви", то нельзя разбрасываться такими словами как "любовь". Можно это было сказать так, что "я не почувствовал того, что хотел бы почувствовать к тебе, Инна". Но я, например, скажу иначе. На проекте я влюбилась в Сашу. В голове уже выстроила сценарий: замужество, покупка дома и ребенок. Получила ли я это? Нет. Бывает", - отметила общественный деятель в интервью "Люкс ФМ".

Оглядываясь на свой предыдущий неудачный опыт роман с Тереном, волонтер очертила, каким видит своего будущего избранника. По словам Белень, он должен заботиться о ней, быть зрелым и не изменять себе ради пользы для других.

"Рядом хочу мужчину, который не будет со мной конкурировать, будет защищать. Для меня сейчас табу, когда человек ради одобрения аудитории будет унижать свой выбор. Хочу видеть зрелого и взрослого мужчину, который нагулялся и хочет семью, видит нас единым целым", - отметила Инна.

Новости шоу-бизнеса в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Александр Терен публично обратился к Инне Белень. Главный герой шоу "Холостяк-13" удивил, как закончился его роман с Инной Белень. Терен решил сделать заявление о бывшей возлюбленной после хейта в его сторону.

Стало известно, что холостяк Александр Терен расстался со своей девушкой. По его словам, пара дальше решила не строить жизнь вместе и приняла решение расстаться. Терен добавил, что это были лучшие свидания в жизни, это были эмоции, которые останутся в памяти навсегда.

Александру Терену приписывают новый роман. Холостяк признался, что расстался со своей избранницей, которая победила на шоу, Инной Белень. После этого он поехал отдыхать на Кипр, где также находится украинский блогер Елена Мандзюк.

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