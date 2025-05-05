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После расставания с Тереном: Инна Белень подтвердила новый роман

Анна Подгорная
5 мая 2025, 15:40
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Победительница "Холостяка-13" показала нового избранника.
Инна Белень, Александр Терен
Инна Белень личная жизнь - после расставания с Тереном у блогерши новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

Вкратце:

  • Инна Белень сообщила, что больше не одинока
  • В феврале девушка рассталась с Александром Тереном

В конце 2024 года поклонники романтического реалити-шоу "Холостяк" наблюдали за зарождением новой пары - общественный деятель и ветеран Александр Терен Будько отдал свое сердце волонтерке и блогерше Инне Белень. Однако уже в феврале пара объявила о разрыве.

В начале весны 2025-го Белень стали приписывать роман с певцом Вадимом Олейником. Эти слухи Инна решительно опровергла, и пообещала поделиться с поклонниками, если в ее жизни появится кто-то особенный.

видео дня

И свое обещание она сдержала. На днях в блоге Инны Белень в Instagram появилось фото на котором она держит за руку неизвестного мужчину. Личность нового избранника она пока не комментировала - оставила лишь эмодзи голубого сердечка.

Инна Белень с новым бойфрендом
Инна Белень личная жизнь - после расставания с Тереном у блогерши новый роман / instagram.com/innka_belen

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"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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