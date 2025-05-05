После расставания с Тереном: Инна Белень подтвердила новый роман

Вкратце:
- Инна Белень сообщила, что больше не одинока
- В феврале девушка рассталась с Александром Тереном
В конце 2024 года поклонники романтического реалити-шоу "Холостяк" наблюдали за зарождением новой пары - общественный деятель и ветеран Александр Терен Будько отдал свое сердце волонтерке и блогерше Инне Белень. Однако уже в феврале пара объявила о разрыве.
В начале весны 2025-го Белень стали приписывать роман с певцом Вадимом Олейником. Эти слухи Инна решительно опровергла, и пообещала поделиться с поклонниками, если в ее жизни появится кто-то особенный.
И свое обещание она сдержала. На днях в блоге Инны Белень в Instagram появилось фото на котором она держит за руку неизвестного мужчину. Личность нового избранника она пока не комментировала - оставила лишь эмодзи голубого сердечка.
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Что за реалити-шоу "Холостяк"?
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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