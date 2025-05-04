Двое детей и неудачный брак: Валентин Лещинский раскрыл свои "скелеты в шкафу"

Гитарист группы Ziferblat впервые озвучил подробности своей личной жизни.

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Валя Лещинский из Ziferblat рассказал про экс-жену и двоих детей / instagram.com/val_lesh

Вкратце:

Валя Лещинский из группы Ziferblat был женат и имеет двоих детей

Артист впервые раскрыл детали отношений с бывшей женой, и почему ни разу не видел сына

Первый пост в Instagram Валентина Лещинского, музыканта и участника группы Ziferblat, которая представит нашу страну на Евровидении-2025, это фото с девушкой. Позже она будет нередко мелькать в его блоге, а 31 декабря 2019 года, подводя итоги уходящего года, Валя сообщит, что впервые станет отцом.

Историю первого брака и детей Лещинский называет своим "скелетом в шкафу", и впервые раскрыл ее полностью в недавнем интервью для Рамины Эсхакзай. Так, загадочную незнакомку зовут Кристина. С ней артист начал встречаться еще в школе: ему было 17 лет, а ей 22. Они были вместе 8 лет, а расстались после начала полномасштабной войны в Украине.

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Проблемы в отношениях Валентина и Кристины начались еще до того, как родился их первенец - дочь Луна. После ее появления ситуация не исправилась. Затем началась полномасштабная война, Кристина вместе с дочерью от Лещинского выехала во Францию. Там родился сын музыканта, которого он до сих пор не видел.

"Были конфликты. Я был молодой и у Кристины характер специфический, была вспыльчивой. Мы думали, что рождение дочери Луны что-то изменит. Но стало хуже, потому что Кристина, как и я, не очень была готова к рождению детей. И еще есть сын, который родился во Франции после начала полномасштабного. Но сына никогда не видел. Нормального диалога не было, он всегда заканчивался конфликтами. В конце концов, мы перестали общаться, и она сама подала на развод. С детьми не общаюсь", - признался Валентин Лещинский.

Валя Лещинский из Ziferblat рассказал про экс-жену и двоих детей / instagram.com/val_lesh

Сейчас дети участника группы Ziferblat живут с бабушкой и дедушкой по материнской линии в Одессе. Однако бывшая жена не хочет, чтобы Лещинский виделся с сыном и дочерью. Валентин надеется, что со временем ему удастся найти удачный момент, и восстановить утраченную связь.

"Конечно, есть и моя вина – 50 на 50 – и я могу добиваться и нужно выжидать момент. Но с другой стороны он проходит и ничего не произойдет. Я также могу признать, что не был готов к рождению детей. И все это на фоне личных конфликтов с ней. Да, я мог бы быть более выносливым, но, с другой стороны, я терпел много лет. Нет, не помогаю финансово. Но я постоянно сожалею, что одного ребенка не видел, а другого воспитывал до двух лет. Мой скелет в шкафу. И я не общался с бывшей уже года три, потому что отношения очень сложные", - рассказал артист.

Валентин Лещинский с бывшей женой Кристиной / instagram.com/val_lesh

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