"Бессмысленный монолог": Руслан Ханумак ответил Алине Шаманской после обвинений

Кратко:
- Руслан Ханумак ответил Алине Шаманской после ее интервью
- Что он посоветовал бывшей жене
Украинский актер Руслан Ханумак записал видеообращение после интервью его бывшей жены Алины Шаманской.
Напомним, Шаманская сообщила в беседе с Машей Ефросининой о том, что подала в суд на Ханумака, поскольку он не возвращает ей сына в обещанный термин, а также она раскрыла причины их развода. Алина страдала в отношениях с Русланом, поскольку был газлайтинг, абьюз и манипуляции со стороны бывшего мужа. Также она поделилась, как однажды бывший муж ударил их сына по лицу при гостях.
На своей странице в соцсетях актер опубликовал видео, в котором заговорил на украинском языке, хотя в жизни продолжает использовать русский. Сначала Ханумак поблагодарил друзей и близких за поддержку и отметил, что не боится хейта, поскольку постоянно с ним сталкивается.
Руслан утверждает, что Шаманская рассказала настоящий бред, также он вспомнил о сыне, сказав, что когда-то он увидит это интервью тоже.
Ханумак отметил, что ситуация неоднозначная и ему не нужно ничего говорить, но решил заявить, что на него уже три года льется грязь без доказательств и терпеть он больше не собирается. Актер призвал бывшую жену говорить все полностью, а не только отрывки из-за эмоций.
"Очень предлагаю прекратить выставлять личное вообще. Так будет всем лучше", - написал Ханумак под видео.
Контент содержит ненормативную лексику
Стоит уточнить, что в комментариях все же большинство подписчиков актера поддержали Алину.
"Такая реакция может только подтверждать, что Алиночка сказала правду";
"А что же вы на украинский перешли?";
"Обычно нарциссы себя так и ведут, и не признают то, что делают";
"Не удивлена, что есть слова "клевета, вымысел". Единственное, что человек может сказать";
"Бессмысленный монолог";
"А как дом разнес в Америке, почему об этом молчишь?" - написали в комментариях.
Смотрите видео интервью Алины Шаманской Маше Ефросининой:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Вадим Лисица признался, что всех подробностей личной жизни Потапа и его жены Насти Каменских не знает. Также он высказался, как деятельность беглеца влияет на Каменских.
А также Елена Кравец поделилась, смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95". Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.
Вас может заинтересовать:
- Предательница Регина Тодоренко покинула РФ вместе с семьей - причина
- Потап выбрал новую страну - что сделал рэпер и чем теперь будет заниматься
- "Лучевая и химиотерапия": певица Камалия сообщила о своей онкологии
Кто такой Руслан Ханумак?
Руслан Ханумак - украинский актер, ведущий и комик. Участник юмористического проекта "Лига смеха". Сотрудничал со Студией "Квартал 95".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред