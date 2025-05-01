"Бессмысленный монолог": Руслан Ханумак ответил Алине Шаманской после обвинений

Ханумак решил рассказать свою версию скандала.

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Реакция Ханумака на интервью Шаманской / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслан Ханумак, Алина Шаманская

Кратко:

Руслан Ханумак ответил Алине Шаманской после ее интервью

Что он посоветовал бывшей жене

Украинский актер Руслан Ханумак записал видеообращение после интервью его бывшей жены Алины Шаманской.

Напомним, Шаманская сообщила в беседе с Машей Ефросининой о том, что подала в суд на Ханумака, поскольку он не возвращает ей сына в обещанный термин, а также она раскрыла причины их развода. Алина страдала в отношениях с Русланом, поскольку был газлайтинг, абьюз и манипуляции со стороны бывшего мужа. Также она поделилась, как однажды бывший муж ударил их сына по лицу при гостях.

На своей странице в соцсетях актер опубликовал видео, в котором заговорил на украинском языке, хотя в жизни продолжает использовать русский. Сначала Ханумак поблагодарил друзей и близких за поддержку и отметил, что не боится хейта, поскольку постоянно с ним сталкивается.

Руслан утверждает, что Шаманская рассказала настоящий бред, также он вспомнил о сыне, сказав, что когда-то он увидит это интервью тоже.

Ханумак отметил, что ситуация неоднозначная и ему не нужно ничего говорить, но решил заявить, что на него уже три года льется грязь без доказательств и терпеть он больше не собирается. Актер призвал бывшую жену говорить все полностью, а не только отрывки из-за эмоций.

"Очень предлагаю прекратить выставлять личное вообще. Так будет всем лучше", - написал Ханумак под видео.

Ответ Ханумака Шаманской / фото: скрин instagram.com, Руслан Ханумак

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Стоит уточнить, что в комментариях все же большинство подписчиков актера поддержали Алину.

"Такая реакция может только подтверждать, что Алиночка сказала правду";

"А что же вы на украинский перешли?";

"Обычно нарциссы себя так и ведут, и не признают то, что делают";

"Не удивлена, что есть слова "клевета, вымысел". Единственное, что человек может сказать";

"Бессмысленный монолог";

"А как дом разнес в Америке, почему об этом молчишь?" - написали в комментариях.

Смотрите видео интервью Алины Шаманской Маше Ефросининой:

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Кто такой Руслан Ханумак? Руслан Ханумак - украинский актер, ведущий и комик. Участник юмористического проекта "Лига смеха". Сотрудничал со Студией "Квартал 95".

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