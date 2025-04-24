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"Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

Элина Чигис
24 апреля 2025, 21:58
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У Потапа и Насти Каменских сейчас непростой период.
Потап, Настя Каменских
Брак Потапа и Каменских - кризис / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Вадим Лисица рассказал о деятельности Потапа
  • Что происходит в браке рэпера и его жены

Украинский известный продюсер Вадим Лисица продолжает общаться с рэпером Потапом, который уехал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

В интервью Славе Демину Лисица отметил, что всех подробностей личной жизни Потапа и его жены Насти Каменских он не знает.

Как отметил продюсер, Потап, создав свой новый проект Slavic Balagan, показал, что желает реализации.

"Я считаю, что он красавчик. Он не останавливается. И даже в такой ситуации, в которой оказался, он нашел возможности как-то реализовываться", – сказал Лисица.

Потап верит в свой успех за границей
Потап верит в свой успех за границей / фото: instagram.com, Потап

Также он высказался, как деятельность беглеца влияет на Каменских.

"Я не настолько плотно с ними общаюсь, чтобы знать какие-то инсайды, Я не могу комментировать творчество. Мне кажется, что какое-то влияние есть, какие-то определенные проблемы есть, думаю, 100%. Потому что, во-первых, это другая страна, вообще другая жизнь. Никто не знает, что там у них в жизни происходит. Кто-то говорит, что они расстались. Кто-то говорит, что они не расстались", – добавил продюсер.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Вадима Лисицы:

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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