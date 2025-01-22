"Что за дичь": беглеца Потапа "разнесли" поклонники - что случилось

Кратко:
- Потап сменил сценическое имя
- Поклонники не оценили поступок рэпера
Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, попал в грандиозный скандал из-за смены сценического имя, теперь он - Slavic Balagan.
Артист не только сменил сценическое имя, но и, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
"Привет, ребята, это я, Slavic Balagan, – ваш любимый старший брат из Восточной Европы! Я здесь для того, чтобы рассмешить вас и забыть все эти глупые формальности Запада, которые мешают вам обрести истинное счастье! Костюмы, правила, политика, зарплаты – там, откуда я родом, у нас ничего этого нет. Особенно зарплат. И все же мы счастливы. Вы тоже можете быть", – заявил беглец в своих соцсетях.
Поклонники артиста не оценили его поступок и написали множество комментариев.
"Чтобы так обделаться – это надо еще иметь незаурядный талант",
"Что за дичь",
"Деньги нужны", – написали подписчики.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".
А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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