Настя Каменских обратилась к Потапу и сделала громкое признание - детали

Настя Каменских показала подарок от Потапа – огромную корзину с цветами.

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Настя Каменских поделилась подарком от Потапа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Украинская певица Настя Каменских, которая с осени 2023 года жила за границей, но неожиданно вернулась домой, похвасталась, какой подарок она получила от своего мужа рэпера Потапа. Отметим, артист во время полномасштабного вторжения уехал из Украины и, похоже, не планирует возвращаться.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала фото, на котором позирует с плетеной корзиной, наполненной цветами.

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Настя Каменских / инфографика: Главред

Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

"Grasias mi amor", – написала Настя.

Настя Каменских с букетом от Потапа / фото: скрин instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка написала, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый его аспект.

А также недавно Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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