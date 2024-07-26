"Это последняя песня": Потап публично попросил извинения

Потап опубликовал новую песню с загадочным подтекстом.

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Потап заинтриговал новой песней/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Украинский рэпер и продюсер Потап, который выехал за границу во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, представил новую композицию "Извини".

На своей странице в соцсетях исполнитель поделился с поклонниками лирической композицией. Только вот певец не указал, кому именно посвящена эта композиция.

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"Извини и Прости, это последняя песня из лирики, тот, кому нужно, тот поймет…", - написал исполнитель.

Потап / инфографика: Главред

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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