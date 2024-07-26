"Это последняя песня": Потап публично попросил извинения

Украинский рэпер и продюсер Потап, который выехал за границу во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, представил новую композицию "Извини".
На своей странице в соцсетях исполнитель поделился с поклонниками лирической композицией. Только вот певец не указал, кому именно посвящена эта композиция.
"Извини и Прости, это последняя песня из лирики, тот, кому нужно, тот поймет…", - написал исполнитель.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Потап - последние новости по теме
Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.
Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.
Вас может заинтересовать:
- "Пусть в мире остаются": известная ведущая категорически высказалась о Потапе и Насте Каменских
- Потап нецензурно высказался про работу Нади Дорофеевой
- Позитив прокомментировал слухи про роман Потапа с бывшей подругой Каменских
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред