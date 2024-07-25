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Потап за границей сотрудничает с россиянами и оформил лейбл на свою "любовницу" - блоггер

Элина Чигис
25 июля 2024, 12:58
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Беспалов рассказал, что Потап скрывает название своего нового лейбла.
Настя Каменских, Потап
Потап сотрудничает с россиянами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Украинский известный блоггер-обозреватель Богдан Беспалов заявил, что рэпер Потап открыл за границей международный лейбл, а вот владелицей стала бывшая подруга его жены Насти Каменских – Анна Андрийчук. Отметим, уже давно ходят слухи, что Андрийчук – любовница Потапа.

Со ссылкой на свои источники Беспалов рассказал, что этот лейбл сотрудничает с россиянами, в частности с Дарьей Тарасовой.

"Потап, который говорит, что он во всем мире прославляет Украину и украинцев, работает на российский рынок и выпускает музыку на Россию. И чтобы к нему нельзя было докопаться, он оформляет этот лейбл не на себя. Искренняя украинка Каменских в курсе всех дел Потапа, но готова молчать и терпеть, потому что зависит от него", - отметил Беспалов.

А вот, по словам блоггера, Каменских терпит это все, ведь у нее нет другого композитора.

"Каменских, которая ездит по всему миру и говорит о том, как важно поддерживать украинцев, молчит о том, что Потап работает с россиянами, потому что ей нужны деньги. Вау, вы просто лицемеры в квадрате", - подытожил Богдан.

Смотрите видео, где Беспалов рассказал о Потапе:

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости по теме

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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