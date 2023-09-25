Тринчер развелась с мужем из-за измены: блогер 'разоблачил' секрет певицы

Блогер Богдан Беспалов получил информацию от близкого окружения пары Анны Тринчер и Александра Волошина, что они якобы уже не вместе.
В своем блоге на Youtube Беспалов "разоблачил" секрет певицы, что Тринчер и Волошин скрывают новость о разрыве, хотя уже даже официально разведены и не живут вместе.
"Они с Сашей расстались. Сейчас идет речь о том, что у них кризис, но вместе они не живут. И вроде по документам уже тоже все. Репутационно-это для Ани минус, поэтому она активно скрывает этот факт. Только 24 сентября был год их брака, но многие не верили в него. Первой очередью родные певицы, ведь она еще очень молода. Сколько они с Сашей будут это скрывать - вопрос времени", - отметил он на своем YouTube-канале.видео дня
Также Беспалов назвал вероятную причину развода пары. По его информации, Волошин якобы предал Тринчер, после чего в браке произошла трещина.
Напомним, что за два месяца до первой годовщины Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса. Отношения пары развивались стремительно, и теперь переживают не лучшие времена.Анна и Александр стали обратились за помощью к семейному консультанту.
Муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой. На своей странице в Instagram он опубликовал загадочный пост с надписью: "Пора признаться жене... Зайка, прости... Но сегодня я переспал с другой".
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