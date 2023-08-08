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За два месяца до первой годовщины: Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса

Анна Подгорная
8 августа 2023, 19:19 обновлено 8 августа, 19:19
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В семье Тринчер и Волошина возникли проблемы, которые они не смогли преодолеть самостоятельно.
Анна Тринчер, Александр Волошин
Анна Тринчер и Александр Волошин не живут вместе - звезда назвала причину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин вместе с весны 2021 года. Осенью они обручились, и 24 сентября 2022 года официально стали мужем и женой. Отношения пары развивались стремительно, и теперь переживают не лучшие времена.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram сама артистка. Анна и Александр стали чувствовать дискомфорт в отношениях, и обратились за помощью к семейному консультанту.

Уже на первой сессии терапии супруги приняли решение разъехаться. Причиной Тринчер называет кризис 2 лет отношений, который так или иначе случается с каждой парой. "Мы столкнулись с определенным кризисом в отношениях, что в целом абсолютно нормально для любой пары. Именно такой период 2-2,5 года, когда наконец-то спадает вот эта пелена, и вы не стараетесь быть друг для друга идеальными. Лично для меня Сашина пелена достаточно была резкой, поэтому сейчас я просто заново знакомлюсь со своим мужем, которого мне кажется я не знаю пока что. Но это очень интересный период. У нас есть еще несколько правил, которых мы будем придерживаться", - шокировала поклонников новостями певица.

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Анна также подчеркнула, что это - не заявление ради хайпа. Она с супругом разъезжается на две недели, но наперед загадывать не торопится. По ее словам это - часть терапии, их способ проработать существующие в семье проблемы, так как у них есть лишь два варианта: работать над отношениями, или развестись. Тринчер и Волошин выбрали первое.

Анна Тринчер, Александр Волошин
Анна Тринчер и Александр Волошин не живут вместе - звезда назвала причину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Ранее стало известно, что иноагент Моргенштерн закрутил роман с украинской моделью, бывшей коллегой Анны Тринчер по сериалу "Школа" Лизой Василенко. Девушка известна своими нелестными высказываниями про Украину.

Также стало известно, что брак Лопес и Аффлека держится только на семейной терапии - артисты вместе всего год, как муж и жена, однако проблемы уже омрачают их семейную жизнь.

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