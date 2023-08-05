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Брак Лопес и Аффлека держится только на семейной терапии - СМИ

Дмитрий Видоменко
5 августа 2023, 20:29 обновлено 5 августа, 20:35
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В прессе периодически появляются сообщения о неприятностях в звездном семейном гнездышке Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.
Лопес, Аффлек
Брак Лопес и Аффлека оказался довольной непростым / коллаж фото ua.depositphotos.com

Брак двух суперзвезд Голливуда – актера/режиссера Бена Аффлека и актрисы/певицы Дженнифер Лопес – держится на семейной терапии. Об этом сообщает портал Koimoi cо ссылкой на собственные источники.

Пара снова сошлась во время коронавирусной пандемии. И в минувшем году они сыграли две свадьбы – одну в узком кругу, одну – большую и пышную. Однако сообщения о неприятностях в их браке начали появляться практически сразу.

Как говорят инсайдеры, Аффлека очень раздражает одержимость Лопес "молодым" внешним видом и тем, что она требует от него того же. Также артист якобы очень расстроен тем, что его супруга запустила свой алкогольный бренд – в то время как он пытается окончательно покончить со своей тягой к спиртному.

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Аффлек якобы рассказал, что его брак с Лопес держится только благодаря семейной терапии. И он советовал то же самое своему лучшему другу Мэтту Дэймону. Источник, близкий к паре, даже заявил: "Бен первым признал, что единственное, что держит Дженнифер и его вместе — это терапия", – сказал он.

Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.
Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.

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