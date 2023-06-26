Парамедик Тайра кардинально сменила имидж: "Жизнь слишком коротка"

Юлию Паевскую в новом экстравагантном образе фанаты сравнили с девочкой-подростком. И оказались правы!

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Юлия Паевская показала новую прическу / коллаж: Главред, фото: facebook.com/julia.paevska

Украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская удивила поклонников новой прической. Все привыкли видеть ее с короткими светлыми волосами, но на сей раз она удивила даже себя.

На своей странице в Facebook она опубликовала несколько кадров из парикмахерской - на снимках видно, что у Тайры теперь пышная копна разноцветных афрокос. Результатом эксперимента общественная деятельница осталась крайне довольна.

"Давно уже говорила себе – все что тебе захочется сделать без вреда для окружающих – это надо сделать. Жизнь слишком коротка. И с каждой минутой этой войны убеждаюсь в этом...", - пишет Тайра.

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В комментариях 54-летнюю Паевскую сравнивают с подростком - она и до этого выглядела очень молодо, но новый яркий элемент во внешности "снял" с нее не один десяток лет.

"Совсем как девочка стала! Очень-очень классное решение!", "Вам ужасно к лицу!", "Юльчик, тебя не узнать", - пишут поклонники. Также даже при помощи прически Тайра продолжает вдохновлять людей, ведь многие признались, что давно мечтали про смену имиджа, и ее пример для них важен.

Юлия Паевская показала новую прическу / коллаж: Главред, фото: facebook.com/julia.paevska

Ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

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