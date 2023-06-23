Маємо, що маємо: Брежнева удивила фото без фильтров

Певица Вера Брежнева удивила своим внешним видом без фильтров.

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Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева, которая с началом жестокого нападения России на Украину встала на сторону своей родины, удивила поклонников честным фото.

Так, Брежнева на своей странице в Instagram показала себя без фильтров и макияжа и сама же шутливо прокомментировала свой вид.

"Когда мне исполнилось 40, перестала пользоваться украшающими фильтрами в соцсетях. Прошло время, я привыкла и все больше это нравится. Як у нас кажуть "що маємо, то маємо", - написала певица в своем Instagram.

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Вера Брежнева рассказала о том, почему не использует фильтра / Instagram/verabrezhneva

Ранее стало известно, что роскошный трехэтажный особняк Веры Брежневой и Константина Меладзе в Подмосковье выставлен на продажу за баснословную сумму.

Также на российском телевидении продолжают упражняться в комичном "вырезании" неугодных из эфира. Например эпизод популярного сериала, где ключевой фигурой стала Вера Брежнева, обкорнали так, что сюжет утратил всякий смысл.