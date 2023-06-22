Режиссер-воин Сеитаблаев развелся с женой и показал новую возлюбленную

Известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике со своей новой возлюбленной по имени Марьяна. Они посетили допремьерный показ фильма "Рашизм. История болезни", сообщает пресс-служба 1+1.
С Марьяной Сеитаблаев начал встречаться после того, как подошел к концу его десятилетний брак с продюсером Иванной Дядюрой.
50-летний режиссер-воин и его возлюбленная радостно позировали фотографам на мероприятии, а потом не стеснялись браться за руки и обнимать друг друга.
У Сеитаблаева есть трое детей от первого брака: дочери Назлы, София и сын Селим. С Иванной Дядюрой актер также воспитывал сына Анатолия (ее сына от первого брака).
Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".
До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.
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