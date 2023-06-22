УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Режиссер-воин Сеитаблаев развелся с женой и показал новую возлюбленную

Дмитрий Видоменко
22 июня 2023, 18:16 обновлено 22 июня, 18:16
17
С девушкой Марьяной Сеитаблаев начал встречаться после того, как подошел к концу его десятилетний брак с продюсером Иванной Дядюрой.
Сеитаблаев, возлюбленная
50-летний режиссер-воин и его возлюбленная радостно позировали фотографам / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике со своей новой возлюбленной по имени Марьяна. Они посетили допремьерный показ фильма "Рашизм. История болезни", сообщает пресс-служба 1+1.

С Марьяной Сеитаблаев начал встречаться после того, как подошел к концу его десятилетний брак с продюсером Иванной Дядюрой.

50-летний режиссер-воин и его возлюбленная радостно позировали фотографам на мероприятии, а потом не стеснялись браться за руки и обнимать друг друга.

видео дня

У Сеитаблаева есть трое детей от первого брака: дочери Назлы, София и сын Селим. С Иванной Дядюрой актер также воспитывал сына Анатолия (ее сына от первого брака).

Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.

Другие новости по теме:

Ахтем Сеитаблаев война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФ

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФ

18:25 Мир
Россия готовит теракт на ЗАЭС: какими будут последствия и что делать при аварии

Россия готовит теракт на ЗАЭС: какими будут последствия и что делать при аварии

18:08 Украина
Некоторые условия выполнены: Украина приближается к переговорам о членстве в ЕС

Некоторые условия выполнены: Украина приближается к переговорам о членстве в ЕС

17:37 Политика
Все главные новости

Последние новости

18:25

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФ

18:16

Режиссер-воин Сеитаблаев развелся с женой и показал новую возлюбленную

18:08

Россия готовит теракт на ЗАЭС: какими будут последствия и что делать при аварии

17:56

Как сохранить зелень свежей: женщина показала удивительно простой лайфхакВидео

17:37

Некоторые условия выполнены: Украина приближается к переговорам о членстве в ЕС

Путин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - СотникПутин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - Сотник
17:25

Ветеринар едва не умер от смеха: доктор задорно смеялся, услышав кличку собаки

17:07

Врежет мощная жара с дикими ливнями: в Украину несется настоящая адская погода

16:59

Семья одесского военкома приобрела в Испании виллу и машины на миллионы долларов

16:38

Человек пьет Кока-колу каждый день: в чем вред и опасность

Реклама
16:35

Напиток богов из желтой бочки: как делали легендарный квас в СССР

16:28

Такие кабачки вкуснее, чем мясо в 100 раз: безумно вкусный рецепт за копейки

16:15

"Главная баба-сплетница": Владимир Остапчук "наехал" на Славу Демина

16:13

"Что я буду доказывать?": Винник пояснил, почему исчез из поля зрения фанатокВидео

16:02

Лунный календарь на июль 2023: в какой день июля нельзя ничего покупать

15:50

"Это ложь": в Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС

15:43

Мир найдет способ ликвидировать Путина - Зеленский

15:38

О возможном теракте на Запорожской АЭС: нажмет ли Путин красную кнопкумнение

15:26

2 невероятно дешевых способа, как убрать с одежды пятна от травы

15:25

Как правильно хранить хлеб летом: хитрый способ поможет в дикую жаруВидео

15:14

Как лучше всего сохранить укроп на зиму: необычные способы

Реклама
14:58

"Я девочка": Слава Каминская оправдалась за отказ возвращаться в Украину

14:56

Зеленский запретил российские и белорусские книги в Украине

14:48

"Делаю это каждый год": мужчина показал, как спасти помидоры от вредителейВидео

14:15

Шойгу "замылил глаза" Путину, что до конца июня соберет "резервную армию"

14:07

У Путина готовы взорвать ЗАЭС, и тогда Запад пойдет войной на Россию – СотникВидео

13:35

Что происходит с человеком, который регулярно пьет молоко

13:20

"Козаченько слово держит": где проходит службу Виталий Козловский

13:12

Суд закрыл производство, с помощью которого кредиторы хотели захватить зерновой терминал в Одессе актуально

12:56

"Совсем плоха": Валюху из Сватов нашли в поезде в невменяемом состоянии

12:51

Ускоренное вступление Украины в НАТО: Шольц раскрыл планы по помощи Киеву

12:46

Для чего полезно есть вишню: как простая ягода улучшает сон

12:26

Ни копейки за душой: 3 знака зодиака, которые не умеют копить деньги

12:08

РФ хотела разрушить еще одну дамбу: СМИ узнали, куда ночью целились "Кинжалы"Видео

12:05

Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС - Зеленский

12:05

"Пацаны перегрели атмосферу": Сотник объяснил угрозы Путина в адрес НАТОВидео

11:54

"Тревога вдвое сильнее": эксперт объяснил, чем грозит ядерное оружие России в БеларусиВидео

11:44

"Должен был что-то ляпнуть": Сотник объяснил, зачем Путин оскорбил ЗеленскогоВидео

11:43

Как приготовить сырники, если творог сухой: беспроигрышный вариант

11:32

Что спрятал хитрый Ким: найдите 7 отличий на фото

11:24

Впервые на шоу Голос країни: стало известно, кто прятался в образе КИЛИММЕНАВидео

Реклама
11:22

"Сошел с ума уже давно": Сотник объяснил, почему Путин пошел войной на УкраинуВидео

10:57

"Будут говорить только украинцы": в ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

10:39

ВСУ наступают в Донецкой и Запорожской областях, есть частичный успех – Генштаб

10:31

"Постукивание" по Чонгару: оккупантам пора эвакуироваться, потом только вплавьмнение

10:27

Кухонное волшебство: девушка показала, как легко отмыть банку изнутриВидео

10:22

Проходит детокс заграницей и молчит о войне: куда делся Дивеев-Церковный

10:13

"У Киева осталось много карт, чтобы разыграть": в CNN назвали рецепт успеха ВСУ

09:47

Жена Иракли Макацария запела: экс-холостяк поделился нежным видео

09:42

Оккупанты хотят вернуться на позиции, которые занимали до теракта на Каховской ГЭС

09:28

ВСУ не применили все свои силы, оценивать контрнаступление еще рано – NYT

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять