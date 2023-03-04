УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Режиссер и боец ВСУ Олег Сенцов приехал домой и впервые увидел сына: трогательное фото

4 марта 2023, 10:09
Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас воюет против российских оккупантов, впервые вживую увидел своего сына-младенца Демьяна.
Сенцов, рука
Олег Сенцов / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com/

Украинский режиссер Олег Сенцов, бывший узник кремлевского режита, который сейчас воюет в рядах ВСУ против российских оккупантов, приехал домой на побывку и впервые увидел своего младенца-сына Демьяна, который родился три месяца назад в США. Соответствующее фото и видео опубликовала его супруга Вероника Вельч.

"Тот момент, когда Демьян осознает, что папа существует не только в телефоне", – позже написал Сенцов

Позже его супруга опубликовала видео, на котором Сенцов впервые держал сына на руках. Мальчик смеялся и пытался "разговаривать" с отцом.

видео дня
Сенцов, сын

"На самом деле, это было очень трогательно. Впервые на руках у папы", – подписала ролик Вельч.

Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

По его словам, российская оккупационная армия сосредоточила свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизила активность.

До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.

Другие новости по теме:

ВСУ Олег Сенцов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:09

Режиссер и боец ВСУ Олег Сенцов приехал домой и впервые увидел сына: трогательное фото

09:28

Армия Приднестровья может захватить власть: эксперт раскрыл сценарий переворота в "ПМР"Видео

09:00

Война продолжится даже после возвращения Крыма и Донбасса, распад России займет до 10 лет – СвитанЭксклюзив

09:00

Гороскоп на сегодня 4 марта 2023: Рыбам – критика, Девам - неприятностиВидео

08:58

Россия ждет "иностранных инвесторов" на Леопардах и Абрамсахмнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:54

Резников просит у Евросоюза отправлять каждый месяц 250 тысяч снарядов - Financial TimesВидео

08:35

ВСУ могут отступить из части Бахмута: в ISW назвали причину

08:30

Как можно определить пригодность семян к посеву: хитрый трюк дает стопроцентный результатВидео

08:00

"Было непросто, очень сложно": Байден похвалил Шольца за помощь УкраинеВидео

Реклама
06:55

Если Меркель назвали ответственной за войну, тогда есть вопросмнение

05:00

Самые везучие знаки зодиака марта 2023: лишь 4 знакам повезет во всемВидео

04:25

"Март будет "горячим": астролог назвал срок завершения войныВидео

03:50

Кристина Горняк задрала на камеру ноги в белоснежном бикини

03:20

Испортит весь праздник: Украину атакует мощная магнитная буря в мартеВидео

03:20

Готова ли Украина помочь Молдове с Приднестровьем: эксперт раскрыл подробностиВидео

02:44

Военный эксперт спрогнозировал, сколько времени ВСУ целесообразно удерживать Бахмут

02:06

"Я такая счастливая!": Волочкова возмутила людей снимком с детьми и ДжигурдойВидео

01:36

Как определить "человеческий" возраст вашего кота - 2 простых способа подсчета

00:51

Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

00:28

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

Реклама
00:15

Отошел в вечность через 3 месяца после свадьбы: под Бахмутом трагически погиб украинский защитникВидео

03 марта, пятница
23:36

Нашли раковую опухоль: Байдену сделали срочную операциюВидео

23:25

Пригожина разоблачили на бессмысленной лжи о якобы "окружении" БахмутаВидео

23:15

Россияне в панике придумывают отмазки: в районе аэродрома в Брянске были мощные взрывыВидео

23:04

Зачем 5 марта выбрасывали всю старую обувь из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

22:45

Зеленский призвал Генассамблею ООН немедленно принять резолюцию о создании спецтрибунала над РФВидео

22:45

Что должно быть в гардеробе каждой женщины: 9 незаменимых вещей, которые всегда "спасут" образ

22:34

Странный "причиндал" между ног: сын Королевой отрывается в Японии за спиной у невесты-стриптизершиВидео

22:22

Андрей Макаревич показал старшую внебрачную дочь

22:16

"Это глупость": продюсер Пригожин в бешенстве из-за поддержавшего Украину МеладзеВидео

22:10

Певица-путинистка Маша Распутина оголтело вызверилась на уехавших из РФ артистовВидео

21:59

Буданов назвал время решающей битвы: когда у России закончатся "инструменты войны"Видео

21:57

"Гинекологическое недоразумение": Собчак высказалась по поводу Охлобыстина

21:31

У РФ появились новые цели для ударов: эксперт рассказал о коварном плане врагаВидео

21:20

Среди бела дня, прямо на улице: украинская певица рассказала о пережитом насилииВидео

21:20

Боеприпасы к HIMARS, гаубицам и Bradley: США объявили о мощной помощи ВСУ на 400 млн долларовВидео

21:20

Самолет падал полтора километра: жена голливудского актера показала жуткую турбулентность

21:07

Сергей Стерненко. На так называемой России наконец-то начинается гражданская войнаВидеоблоги

20:50

Для чего вешают лавровый лист над дверью: не все знают об этом секрете

20:24

"Полная сатисфакция и наказание Путина": Данилов определил 4 ключевых пункта победы Украины в войнеВидео

Реклама
20:22

Бахмут: миссия перевыполненамнение

20:19

Милые котики проживут очень долго: как заботиться о животных, чтобы не пришлось рано прощатьсяВидео

20:03

"Когда будет жарко, РФ изменит цели для ударов": эксперт назвал объекты, которые атакуют оккупантыВидео

19:49

"Дикая и свободная": бывшая жена Виталия Кличко показала свои детские фото

19:05

В России прошел онлайн-референдум за независимость пяти регионов: результаты ошеломляютВидео

18:51

"Есть большой дефицит": Зеленский сказал, какого оружия сейчас не хватает УкраинеВидео

18:46

Умер легендарный джазмен, который изменил облик современного джазаВидео

18:41

"Пусть порадуются": Пугачева отреагировала на слухи о своей болезниВидео

18:34

"Успел стать эскортником": холостяк топольский сделал неожиданное признание

18:16

"Достаточно понятная тактика": Подоляк объяснил, зачем РФ создает медийный шум вокруг БахмутаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять