Режиссер и боец ВСУ Олег Сенцов приехал домой и впервые увидел сына: трогательное фото

Украинский режиссер Олег Сенцов, бывший узник кремлевского режита, который сейчас воюет в рядах ВСУ против российских оккупантов, приехал домой на побывку и впервые увидел своего младенца-сына Демьяна, который родился три месяца назад в США. Соответствующее фото и видео опубликовала его супруга Вероника Вельч.
"Тот момент, когда Демьян осознает, что папа существует не только в телефоне", – позже написал Сенцов
Позже его супруга опубликовала видео, на котором Сенцов впервые держал сына на руках. Мальчик смеялся и пытался "разговаривать" с отцом.
"На самом деле, это было очень трогательно. Впервые на руках у папы", – подписала ролик Вельч.
Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".
По его словам, российская оккупационная армия сосредоточила свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизила активность.
До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.
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