Стало известно, когда на Netflix можно будет посмотреть фильм Сенцова

Официальный постер криминальной драми Сенцова

Стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".

Украинская премьера прошла 17 февраля, а на Netflix фильм выйдет 23 мая 2022 года.

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Как сообщает 24 канал, криминальная драма Сенцова – один из немногих украинских кинопроектов, представленных на американской платформе. До этого платформа купила документальный фильм "Домашние игры" украинского режиссера Алисы Коваленко.

В феврале продюсер фильма и директор "Артхаус Трафик" Денис Иванов подчеркнул, что онлайн премьеру ленты на Netflix стоит ждать ориентировочно в мае 2022 года.

Фильм Олега Сенцова "Носорог" рассказывает об криминальном мире 90-х в Украине и герое по прозвищу "Носорог", который становится его частью.

Лента стала второй полнометражной работой украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты".

Напомним, ранее

Уголовную драму Олега Сенцова "Носорог" признали лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале. Отметили также исполнителя главной роли ленты Сергея Филимонова - он стал лучшим актером, говорится в сообщении на официальном сайте кинофестиваля.