Вышел трейлер долгожданного фильма Олега Сенцова "Носорог"

Носорог покажут публике 10 сентября / Facebook

В Сети появился трейлер долгожданной кинокартины украинского режиссера Олега Сенцова под названием "Носорог". Работу над этим фильмом он начал еще в 2012 году, однако закончить не смог из-за незаконного ареста.

Видеоролик опубликован на официальной странице фильма в Facebook. В описании к ролику говорится о том, что по сюжету это история о парне, который попал в криминальный мир.

"Носорог рассказывает о парне, который попадает в криминальный мир. Там он начинает свое кровавое путешествие, которое приведет его совершенно не туда, куда он ожидал. Фильм основан на реальных событиях того времени. Мы показываем истинные 90-е, где жестокость была нормой, но надежда не умерла", - подписано видео.

Фильм будет участвовать в конкурсе "Горизонты".

Напомним, ранее в Сети появился трейлер фильма Дзидзьо "Де гроші?". По сюжету пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение вторая из-под ареста, устраивается работать в старой хозяйки таинственного дома-квеста. Но он не знает, что вопрос "Де гроші?" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.