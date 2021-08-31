Вышел трейлер фильма Де гроші с Дзидзьо и Юрием Горбуновым

Де гроші - трейлер / пресс-служба

Украинский музыкант и певец Михаил Хома готовит к выходу свой новый остросюжетный комедийный фильм Де гроші, для съемок которого получил поддержку Госкино и Министерства культцры.

По сюжету пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение вторая из-под ареста, устраивается работать в старой хозяйки таинственного дома-квеста. Но он не знает, что вопрос "Де гроші?" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.

Главные роли комедии-квеста выполняют Ада Роговцева, Михаил Хома, Сергей Либа и Анна Буткевич.Читайте такжеСтала известна дата выхода фильма "Де гроші" в Украине

Историю отсняли за 23 дня в Киеве и во Львове. Экстерьером выбрали один из самых красивых имений в Лесниках, оригинальный бутик украинского дизайнера Юлии Магдич, загородный ресторан "Equides club", а также одна из сцен снималась на легендарном Лычаковском кладбище во Львове.

Де гроші - трейлер / пресс-служба

Кроме того, специально для фильма в одном из павильонов площадью 1650 кв. м на киностудии имени Довженко построили интерьерные декорации импровизированного дома на несколько комнат, в том числе здесь и были знаменитые комнаты-квест, где главные герои ищут деньги. Среди декораций доме есть как коллекционные антикварная мебель, так и современный реквизит, и зефирки - странная "фишка" команды художников-постановщиков.

Продюсеры DZIDZIOFILM и дистрибьюторы B & H Film Distribution Company выбрали традиционный для DZIDZIO и команды осенний кинопрокатный сезон и определили дату премьеры в кино - 21 октября 2021.