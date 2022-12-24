Жена Сенцова показала его сына и сравнила его с отцом

Вероника Верч поделилась милым фото со своими подписчиками.

Сенцов / УНИАН

Жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова поделилась трогательным фото на своей странице в Instagram.

Так, юристка Вероника Верч показала сына Демьяна, которого она родила в начале декабря. Жена Сенцова выложила фото, где сравнила двух своих мужчин - Олега Сенцова и его сына. Она добавила, что отца и сына объединяет "суровость и уверенность".

Она также покзала фото своего сыночка, который очень похож на своего отца.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль стала вдовой в 2013 году - ее муж и продюсер Евгений Огир скончался от рака желудка. Молодая артистка осталась сама, с пятилетним ребенком на руках.

В следующем году исполнится 10 лет с момента смерти супруга, но Кароль все еще хранит трогательную память о нем. Тем более что их с Огиром сын Вениамин с каждым годом все больше становится похож на отца.

Сейчас подростку 14 лет, но он уже выглядит очень мужественно на фоне своей хрупкой матери. Кароль невероятно горда тем, каким растет мальчик. В социальных сетях она показала, насколько Вениамин похож на Евгения.

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