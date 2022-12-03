Тина Кароль в топе и обтягивающих лосинах показала красивую фигуру в спортзале

Тина Кароль / УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Тина Кароль по всей видимости хорошо знает цитату из творчества древнеримского писателя Ювенала − "В здоровом теле здоровый дух". И, видимо, поэтому регулярно посещает спортзал, а потом делится фото и видео оттуда с фанатами.

Причем график у артистки сейчас плотный и он изобилует благотворительными концертами и деловыми встречами. Но все равно через своей Telegram-канале Кароль еще раз поделилась с поклонниками фото и двумя короткими видеороликами. из спортзала.

На кадрах артистка предстает в плотных черных спортивных лосинах-леггинсах, черной кофточке-топе и без макияжа.

"Каждый наш новый день определяет завтрашний день", — подписала видео Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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