Уже 14 лет: Тина Кароль показала на фото возмужавшего сына в его день рождения

Тина Кароль показала на фото возмужавшего сына в его день рождения / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская певица Тина Кароль, которая сейчас дает благотворительные концерты в Европе, специально приехала в Великобританию, чтобы поздравить своего сына Вениамина, который там учится. В своем Telegram-канале Кароль опубликовала коллаж снимков с отпрыском

18 ноября Вениамину исполнилось 14 лет. И снимки были сделаны во время празднования его дня рождения в узком семейном кругу.

На фото певица запечатлена с сыном на фоне шариков с цифрами "14" и лентой с надписью Happy birthday. Также несколько кадров были сделаны в кафе, где Кароль и Вениамин и отпраздновали.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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