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Кароль показала редкие фото со взрослым сыном

24 октября 2022, 22:01

Тина Кароль с сыном Вениамином они побывали в Нью-Йорке. Семья сходила на экскурсию в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН).

Кароль, сын Кароль
Тина Кароль и ее сын Вениамин / Instagram

Известная украинская поп-певица Тина Кароль поделилась редкими фото ‒ себя и своего 13-летнего сына Вениамина. Снимки она опубликовала в соцсети Instagram.

Певица с сыном побывала в Нью-Йорке. И посетили штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН).

На снимках видно, что Вениамин растет не по дням, а по часам. Дело в том, что юноше всего лишь 13 лет, но уже заметно выше ростом своей звездной мамы.

"Все, что в жизни случается — это связь. Этот зал — колыбель важных решений для мира. Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным миру, Украине и миру! Возможно, этот микрофон будет громче моего. Я была бы счастливой. Безусловно, твоя жизнь — твой выбор, но я позволю себе помечтать!", ‒ написала Кароль под фото.

Кароль, сын

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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