Кароль отреагировала на предложение лишать звезд-запроданцев почетных званий

Тина Кароль / коллаж фото УНИАН

Известная поп-певица Тина Кароль прокомментировала инициативу лишения артистов-запроданцев почетных званий заслуженных и народных артистов Украины. Свое заявление она сделала в эфире телемарафона.

Артистка считает, что такую меру нужно использовать.

"Нормальная инициатива. Время изменилось, есть возможность расставить точки над и, акценты. Минкульт на то и министерство, чтобы вводить что-то новое, что-то менять и добавлять, но также награждать и лишать, если есть за что. Почему бы и нет", ‒ сказала Кароль.

Также исполнительница ответила, что для нее означают почетные звания. По словам Кароль, если для некоторых артистов они не важны, то для нее – наоборот. Не только для певицы это имеет большое значение, но и для ее родителей, ведь так наглядно заметно, что она много чего сделала для государства.

"Обычно артисты говорят, зачем это им нужно. На самом деле для меня это важно, и как для моих родителей. Моя мама чувствует, что ее ребенок сделал что-то особенное для государства. Когда я училась в музыкальном училище, то получала стипендию Верховной Рады. Для меня как для студентки это было важно, ведь я была единственной, кто ее получал. Так же и звания важны", — подытожила певица.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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