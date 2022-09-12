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Кароль на концерте помогла бойцу сделать девушке предложение руки и сердца

12 сентября 2022, 14:16

Во время концерта Тина Кароль исполняла песни только на украинском языке. И даже эксклюзивно организовала премьеру песни "Вільні. Нескорені".

Кароль
Тина Кароль / УНИАН и Instagram

Во время выступления украинской поп-исполнительницы Тины Кароль в столичном метро (на станции метро "Майдан Незалесности") обручилась пара украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба певицы.

Говорится, что во время концерта Кароль исполняла песни только на украинском языке и эксклюзивно представила премьеру песни "Вільні. Нескорені" (официальный релиз которой состоится уже на этой неделе). Более того, для своего выступления знаменитость выбрала платье с глубоким декольте от украинских производителей.

Прямо после одной из песен на импровизированную сцену поднялся боец, который служит в Нацгвардии Украины. Мужчина опустился на одно колено и сделал предложение любимой выйти за него замуж. Девушка вместе с ним служит в Нацгвардии.

Видео дня
Кароль на концерте помогла бойцу сделать девушке предложение руки и сердца

Кароль была так рада за пару, что сразу же начала кричать им: "Горько, Горько!".

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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