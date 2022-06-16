Тина Кароль поздравила покойного мужа с годовщиной свадьбы: "Мы вечность"

Певица нежно и трепетно хранит память о возлюбленном.
Украинская певица Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром, показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
15 июня 2008 года состоялось венчание артистки и ее возлюбленного в Киево-Печерской Лавре. В 2022 году пара могла бы отметить 14 годовщину брака - агатовую свадьбу.
Однако этому не суждено было сбыться - через 5 лет после свадьбы Евгений Огир скончался в 32-летнем возрасте от рака желудка. Кароль воспитывает от покойного мужа единственного сына Вениамина.
В день бракосочетания с любимым певица показала фото с их свадьбы - влюбленные стоят рука об руку, демонстрируя обручальные кольца. Снимок Тина Кароль подписала: "Мы вечность. Знаю, что смотришь".
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Ранее украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала поклонников большими переменами - артистка рассказала, что приняла "самое красивое решение в своей жизни".
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