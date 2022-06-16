Тина Кароль поздравила покойного мужа с годовщиной свадьбы: "Мы вечность"

Тина Кароль показала свадебное фото с Евгением Огиром / tinakarol.com

Украинская певица Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром, показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

15 июня 2008 года состоялось венчание артистки и ее возлюбленного в Киево-Печерской Лавре. В 2022 году пара могла бы отметить 14 годовщину брака - агатовую свадьбу.

Однако этому не суждено было сбыться - через 5 лет после свадьбы Евгений Огир скончался в 32-летнем возрасте от рака желудка. Кароль воспитывает от покойного мужа единственного сына Вениамина.

В день бракосочетания с любимым певица показала фото с их свадьбы - влюбленные стоят рука об руку, демонстрируя обручальные кольца. Снимок Тина Кароль подписала: "Мы вечность. Знаю, что смотришь".

Тина Кароль поздравила покойного мужа Евгения Огира с годовщиной свадьбы / instagram.com/tina_karol

Читайте также59-летняя Деми Мур засветилась в объятиях нового любовника с "дьявольским чувством юмора"

Ранее украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала поклонников большими переменами - артистка рассказала, что приняла "самое красивое решение в своей жизни".

Другие новости: