"Приняла самое красивое решение в жизни": Наталья Могилевская заинтриговала большими переменами

Наталья Могилевская рассказала о самом красивом решении в жизни / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица и продюсерка Наталья Могилевская ранее рассказывала о желании усыновить ребенка - сейчас она состоит в серьезных, стабильных отношениях с мужчиной, с которым, похоже, не прочь создать семью.

И если ранее мысль об усыновлении была чем-то из разряда мечты, то сейчас, вероятно, Могилевская перешла от слов к действиям.

На своей странице в Instagram артистка поздравила поклонников с праздником Троицы и заинтриговала необычной новостью. Подробности она пообещала сообщить позднее, однако это не помешало армии поклонников строить предположения.

"Сегодня я приняла одной из самых красивых решений в жизни. Скоро обо всем узнаете", - написала она в подписи к фото, на котором она выглядит загадочной, но очень счастливой.

В комментариях фанаты практически единогласно решили, что речь идет именно об усыновлении. Они желают Могилевской сил, удачи и счастья, какое бы решение она на самом деле не приняла:

Наталья Могилевская рассказала о самом красивом решении в жизни / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Мне тоже показалось, что вы скоро станете мамой для кого-то!!!!!❤️❤️❤️"

"Теж здається, що мова йде про усиновлення".

"Мені здається, що Вы усиновите дитинку❤️"

"Мені здається ,що ви когось візьмете на всиновлення ❤️"

"Может решили усыновить ребеночка!"

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Ранее украинский продюсер Михаил Ясинский высказался о скандальном клипе Натальи Могилевской, который сняла певица в разрушенной Буче.

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