Украинский продюсер высказался о скандальном клипе Натальи Могилевской в разрушенной Буче

Ясинский оправдал Могилевскую за клип, снятый в Буче / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская ранее попала в скандал - артистку осудили за съемки клипа на новую песню на фоне разрушенной рашистами Бучи.

За нее вступился Михаил Ясинский - музыкальный продюсер, который ранее сотрудничал с Могилевской и Лободой, а сейчас работает с Олей Поляковой. В интервью для РБК он рассказал, что Могилевская, в силу своей экспрессивности и темперамента, порой бывает не сдержана.

Результатом этой несдержанности стал клип, в котором Ясинский не видит ничего дурного. "Такие люди иногда бегут впереди паровоза, но именно это делает их интересными, за ними интересно наблюдать. Тут надо понять, простить и забыть. Завтра она выпустит удачную песню, скажет правильные слова и все будут громко хлопать в ладоши", - говорит продюсер.

В какой-то мере эти слова Ясинского стали пророческими - тизер клипа Могилевской был воспринят с гневом и возмущением, но полное видео вызвало у поклонников творчества артистки восторг.

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