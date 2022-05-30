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"Я дома": Наталья Могилевская выпустила трогательный клип

30 мая 2022, 22:08

Певица, как и все, очень переживает за судьбу Украины.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская порадовала новым клипом/ instagram.com/nataliya_mogilevskaya/ Любарец Виктория

Певица Наталья Могилевская представила музыкальную работу и клип "Я дома".

Автором слов и музыки выступила харьковчанка Екатерина Офлиян. Эту композицию артистка спела на Международном благотворительном телемарафоне Save Ukraine — #StopWar, сообщает ТСН.

"Я вдома, попри біль і втому… Як від перших днів життя, так і від перших днів війни, я була з тобою, мій Києве, співала тобі у метро, робила все можливе і неможливе, як і тисячі твоїх жінок з тобою весь цей час. Ми зможемо пережити цю війну, ми обов'язково побачимо парад перемоги на твоєму Хрещатику!" – прокомментировала певица.

Локациями нового клипа звезды стали места с трагической историей военных действий в Украине. Съемки прошли в Бородянке, Буче, Ирпене и в центре Киева.

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Также Могилевская отметила, что очень много выпало на долю украинской женщины - слезы, смерть, боль, принятие очень непростых решений.

В комментариях пользователи поделились своими эмоциями от песни и видео.

Наталья, спасибо за прекрасную тематическую песню. Плачу… Мы обязательно победим! Очень сильно, глубоко и до слез! Скорой победы нам! И быстрого возвращения в родные дома! Сильная песня. Крик души.

Отметим, что Могилевская с первого дня войны оставалась и находится в родном городе Киев. В это время певица обеспечивает всех, кто нуждается в гуманитарной помощи и поднимает моральный дух украинцев.

Могилевская
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