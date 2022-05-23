Могилевская хочет усыновить ребенка: что известно

Наталья Могилевская активно помогает детям/ instagram.com/nataliya_mogilevskaya/ Любарец Виктория

Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская впервые рассказала о планах по усыновлению ребенка. По ее словам, она сейчас помогает 43 деткам из детдома в Умани, которые стали для нее как родные.

"Во-первых, мы усыновили 43 ребенка, это детдом в Умани. Мы там уже были несколько раз. Они очень много пережили волнений. Я приезжаю к ним, они говорят: "это наша мама", – сказала Могилевская в интервью для программы "Ранок з Україною", которую цитирует "Обозреватель".

Звезда указала, что она помогает малышам и передает им все необходимое, в частности, одежду, еду и лекарства.

Читайте такжеСпеши любить: Наталья Могилевская впервые рассказала про нового возлюбленного

"У меня 43 ребенка и мы, все, что нужно было: одежда, лекарства, еда, просто поддержка. Я с ними", – со смехом поделилась Могилевская.

Певица отметила, что ей очень хотелось бы подарить семью этим детям, впрочем, пока она не готова об этом говорить.

"Безусловно, очень бы хотелось. Я не знаю... Пока я не буду говорить", – добавила она.

Напомним, народная артистка Украины, певица и продюсерка Наталья Могилевская впервые рассказала о новом романе, который спасает ее от ужасов войны.