Спеши любить: Наталья Могилевская впервые рассказала про нового возлюбленного

Наталья Могилевская рассказала о новом романе / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица и продюсерка Наталья Могилевская впервые рассказала о новом романе, который спасает ее от ужасов войны.

В интервью для Ранку з Україною артистка признавалась ведущей Лилии Ребрик, что давно не чувствовала себя такой защищенной. Могилевская с возлюбленным много времени проводит вместе, он даже сопровождает ее во время поездок на благотворительные концерты в горячих точках Украины.

Раскрыть личность своего таинственного избранника певица пока не готова: она считает, что война - не время для того, чтобы хвастать своим счастьем или рассказывать истории о любви между мальчиком и девочкой.

"Мы провели с ним все это время. Он ездит со мной, защищает меня, потому что мы бываем в таких местах, воинские части которых исчезли и под землей проводят свою работу, но для врага их не существует. Под прицелом находятся больницы, где мы бываем. Вообще на линии фронта, в 10 км от линии фронта мы даем концерты, это очень опасные места, он очень меня защищает. Мне с ним, как в моей песне, и смерть не страшна, но я считаю, что во время войны все истории о любви не ко времени. Нашу историю мы обязательно расскажем, но уже после войны. Я очень благодарна ему за то, что он был рядом", - рассказала Могилевская.

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