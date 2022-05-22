Надя Дорофеева призналась в любви бывшему коллеге Позитиву

Надя Дорофеева призналась в любви Позитиву / instagram.com/positiff

Украинских артистов Надю Дорофееву и Алексея 'Позитива' Завгороднего связывает нечто большее, чем просто сотрудничество. За 10 лет существования дуэта Время и Стекло они стали настоящими друзьями.

Даже после распада коллектива они поддерживают теплые отношения, что уже не единожды становилось поводом для сплетен - Позитиву и Додо время от времени приписывали романтические отношения.

Сейчас и Завгородний, и Дорофеева свободны (он развелся в 2021 году, она объявила о расставании с Дантесом в марте 2022-го), поэтому слухи о них, как о паре, разгорелись с новой силой.

Посодействовало этому и трогательное поздравление от Додо с Днем рождения, в котором она призналась в нежных чувствах к Позитиву. Также она показала их общее фото, где они сидят в похожих спортивных костюмах, прислонившись головами друг к другу.

"Люблю тебя и хочу, чтоб ты был счастливым. Давайте засыплем Лешку поздравлениями", - написала Дорофеева.

Надя Дорофеева призналась в любви Позитиву / instagram.com/nadyadorofeeva

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