Сын Виктора Павлика попал в больницу с сильными болями

Жена певца поделилась страхами перед страшным семейным заболеванием.
Жена Виктора Павлика и блогерка Екатерина Репяхова опубликовала на своей странице в Instagram тревожные фото из больницы. Сейчас с сыном она находится в Израиле.
По рассказам Репяховой, ночью маленького Миши поднялась температура, он подволакивал ножку, которая распухла в колене. Взволнованная мама отправилась в пункт оказания первой медицинской помощи.
Там, пока у ребенка взяли анализы и делали рентген, жена Павлика рассказала, что в их семье бывали случаи остеомиелита - заболевания, характеризующегося некротическими процессами в костях.
К счастью, страшный диагноз не подтвердился - воспалительных процессов в ноге малыша не оказалось. Ему прописали обезболивающее и отпустили с мамой домой.
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