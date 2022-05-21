Не рвите, мама, глотку: дочь Ольги Сумской застукали на красной дорожке в РФ

Замалчивающая войну в Украине Паперная посетила премьеру фильма в рф / instagram.com/yaglych

Украинская актриса, дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской, Антонина Паперная проживает в рф с мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Она продолжает молчать о войне в Украине.

За это не раз упрекали и ее, и ее маму, что не смогла повлиять на дочь. Ольга Сумская заявила, что Паперная молчит исключительно из-за страха за своих детей, поэтому тихонько плачет и общественную позицию выражать боится.

Это кажется достаточно слабым аргументом, учитывая тот факт, что Паперная продолжает посещать светские мероприятия в стране-агрессоре вместе с мужем.

Так на днях актриса появилась на красной дорожке вместе с Яглычем - в россии состоялась премьера нового фильма с его участием.

Фотодоказательства появились на странице в Instagram одного из российских изданий. На снимке актеры позируют в обнимку в парных черных нарядах: на ней черное платье в пол, черный пиджак и массивное серебристое колье, на нем - костюм-двойка.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч на красной ковровой дорожке / instagram.com/peopletalkru

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