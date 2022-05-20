Три раза предлагали, а мы отказывались: Потап рассказал, как им предлагали представлять Россию на Евровидении

Потап рассказал, как ездил в Юрмалу/ Instagram

Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, который основал дуэт "Потап и Настя Каменских" рассказал, как россияне несколько раз предлагали дуэту выступать на Евровидении от россии.

Как рассказал Потап на своей странице в Instagram, артисты отказывались от таких выступлений три года подряд, "потому что они украинцы". Он выложил фото, посвященное Дню Вишиванки.

"С Днем Вышиванки! Это Юрмала 2014 год! Нам тогда журналисты задали вопрос: что вы хотите этим сказать? Мы ответили, что "Любим Украину!" , кстати в этот год, как и три года подряд нам предлагали выступить от россии на Евровидении и мы всегда отказывали, потому что мы - украинцы! Так что же хочет сказать человек, одевший вышиванку? То, что Он любит всем сердцем свою Родину, язык свою соловьину и культуру своих предков! Ну а саундтрек от меня песня от ПТП, которая так и называется "Вышиванка", - пишет он.

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Напомним, один из основных постулатов рашисткой пропаганды о самобытности российской культуры и бедности украинской начинает сыпаться на глазах. Известный музыкальный критик Павел Рудченко сомневается, будет ли в этом году проходить Песня года - ранее советский, а теперь российский телефестиваль.

А все потому, что на российской сцене резко уменьшилось количество достойных артистов, ведь большинство из них либо покинули рф в знак несогласия с войной в Украине, либо названы нежелательными кремлем, либо... родом из Украины.