Как неловко получилось: российская Песня года под угрозой срыва из-за дефицита украинских артистов

Песня года под угрозой срыва из-за дефицита украинских артистов / Коллаж

Один из основных постулатов рашисткой пропаганды о самобытности российской культуры и бедности украинской начинает сыпаться на глазах. Известный музыкальный критик Павел Рудченко сомневается, будет ли в этом году проходить Песня года - ранее советский, а теперь российский телефестиваль.

А все потому, что на российской сцене резко уменьшилось количество достойных артистов, ведь большинство из них либо покинули рф в знак несогласия с войной в Украине, либо названы нежелательными кремлем, либо... родом из Украины.

"Многие артисты, как известно, были включены в список так называемых нежелательных, которым рекомендовано не давать площадки. В него попали – Валерий Меладзе, Настя и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию в противовес официальной", - сообщил Рудченко изданию Абзац.

Под вопросом остается и бессменный ведущий Песни года на протяжении последних лет - певец Сергей Лазарев. Он отказался ехать на Донбасс с другими артистами-пропагандистам, из-за чего ему якобы запретили гастролировать по стране.

Его партнерша по сцене, ведущая Лера Кудрявцева, теперь и вовсе не уверена, будет ли Песня года вообще.

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