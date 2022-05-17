Как неловко получилось: российская Песня года под угрозой срыва из-за дефицита украинских артистов

Без украинских талантов российская эстрада резко растеряла весь свой блеск.
Один из основных постулатов рашисткой пропаганды о самобытности российской культуры и бедности украинской начинает сыпаться на глазах. Известный музыкальный критик Павел Рудченко сомневается, будет ли в этом году проходить Песня года - ранее советский, а теперь российский телефестиваль.
А все потому, что на российской сцене резко уменьшилось количество достойных артистов, ведь большинство из них либо покинули рф в знак несогласия с войной в Украине, либо названы нежелательными кремлем, либо... родом из Украины.
"Многие артисты, как известно, были включены в список так называемых нежелательных, которым рекомендовано не давать площадки. В него попали – Валерий Меладзе, Настя и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию в противовес официальной", - сообщил Рудченко изданию Абзац.
Под вопросом остается и бессменный ведущий Песни года на протяжении последних лет - певец Сергей Лазарев. Он отказался ехать на Донбасс с другими артистами-пропагандистам, из-за чего ему якобы запретили гастролировать по стране.
Его партнерша по сцене, ведущая Лера Кудрявцева, теперь и вовсе не уверена, будет ли Песня года вообще.
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Ранее пятый муж Ирины Билык, за которого заступалась певица, анонсировал концерт в России.
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