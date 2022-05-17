УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Как неловко получилось: российская Песня года под угрозой срыва из-за дефицита украинских артистов

17 мая 2022, 03:42

Без украинских талантов российская эстрада резко растеряла весь свой блеск.

Песня года под угрозой срыва из-за дефицита украинских артистов / Коллаж

Один из основных постулатов рашисткой пропаганды о самобытности российской культуры и бедности украинской начинает сыпаться на глазах. Известный музыкальный критик Павел Рудченко сомневается, будет ли в этом году проходить Песня года - ранее советский, а теперь российский телефестиваль.

А все потому, что на российской сцене резко уменьшилось количество достойных артистов, ведь большинство из них либо покинули рф в знак несогласия с войной в Украине, либо названы нежелательными кремлем, либо... родом из Украины.

"Многие артисты, как известно, были включены в список так называемых нежелательных, которым рекомендовано не давать площадки. В него попали – Валерий Меладзе, Настя и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию в противовес официальной", - сообщил Рудченко изданию Абзац.

Под вопросом остается и бессменный ведущий Песни года на протяжении последних лет - певец Сергей Лазарев. Он отказался ехать на Донбасс с другими артистами-пропагандистам, из-за чего ему якобы запретили гастролировать по стране.

Его партнерша по сцене, ведущая Лера Кудрявцева, теперь и вовсе не уверена, будет ли Песня года вообще.

Читайте также"Надо начистить помойную харю прямо в зале": украинский комик глупо пошутил про погибших воинов ВСУ

Ранее пятый муж Ирины Билык, за которого заступалась певица, анонсировал концерт в России.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Популярное
Что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным: названы самые лучшие культурыЧто посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным: названы самые лучшие культуры Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокKalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступок Гороскоп на завтра, 17 мая 2022: Девам – зависть, Рыбам – обман, Близнецам – хорошие известияГороскоп на завтра, 17 мая 2022: Девам – зависть, Рыбам – обман, Близнецам – хорошие известия "Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о Донбассе"Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о Донбассе Выход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – экспертВыход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – эксперт
Поддержите Главред

Последние новости

03:42

Как неловко получилось: российская Песня года под угрозой срыва из-за дефицита украинских артистов

03:10

Ученые рассказали, каким опасным заболеванием могут заразиться владельцы кошек

03:05

Андрей Макаревич показал Аллу Пугачеву и Бориса Гребенщикова на вечеринке в Израиле

02:37

Киев в опасности: астролог дал неожиданный прогноз о войне в Украине

02:02

Можете остаться без денег: что категорически нельзя хранить в кошельке

Реклама
01:32

Эксперт объяснил, как и почему русские изменили методы войны против ВСУ

00:51

Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:41

Победа Украины на Евровидении: Соседов побредил о фашизме и прокомментировал победу Kalush Orchestra

00:35

Литовская конкурсантка эмоционально отреагировала на ноль от украинского жюри на Евровидении-2022

00:26

Эвакуация военных из Азовстали: вывезли более 200 человек, их обменяютВидео

00:16

В Буче художница "превращает" отверстия от пуль в цветы

00:02

Кремль морально готовит население к сдаче Крыма - АрестовичВидео

00:01

Приходько призналась, что ей не стыдно от того, что она на Евровидении представляла Россию

16 мая, понедельник
23:58

В Раде придумали, как наказывать за незаконное ношение военной формы

23:39

"Все мои братья с оружием": Притула рассказал, как он справляется с войной

23:38

Магнитные бури накроют Землю в ближайшие дни: названы опасные датыВидео

23:24

Дмитрий Танкович рассказал, почему Оксана Марченко "некомфортный человек"

23:24

Почему Путин отказывается от переговоров с Зеленским: ответ ОП

23:05

Полякова показала Новый патриотичный лук "фешн кутюр"

23:00

Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине: на что пойдут деньгиВидео

Реклама
22:56

Изнасиловали беременную и 83-летнюю бабушку: жители Херсонщины рассказали об ужасах оккупацииВидео

22:35

Путин терпит поражение в битве за Украину и может пойти новой войной на Грузию – CNN

22:28

Под Киевом нашли еще одно захоронение, среди убитых гражданин ЧехииВидео

21:52

В Украине ударят заморозки: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

21:33

Эрдоган резко высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТОВидео

21:33

"Уступки" по Крыму и Донбассу в обмен на остановку войны: в МИД сделали заявление о позиции КиеваВидео

21:31

Рашисты разбегались как тараканы: ВСУ мощным ударом с "салютом" разнесли позиции врагаВидео

21:30

"Надо начистить помойную харю прямо в зале": украинский комик глупо пошутил про погибших воинов ВСУ

20:47

Названы три вещи, которые должны быть в доме у каждого знака зодиакаВидео

20:47

Чем раньше Украина победит в войне, тем быстрее снизятся цены в мире - Подоляк

20:41

"Духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть родину": Гордон высказался о Королевой и Тарзане

20:36

"Сохранение жизни личного состава": командир Азова заявил о выполнении задач в МариуполеВидео

20:20

Скандал за скандалом: Ирина Федишин опозорилась с помощью для ВСУВидео

20:20

"Стреляли из-за углов и гаражей": оккупантов РФ в Харькове разбивала Тероборона – террорист ГиркинВидео

19:52

Под Бахмутом оккупанты напоролись на мощную ответку ВСУ: получили по зубам и отошли с потерямиВидео

19:45

Уехал, но обещал вернуться: нардеп Шуфрич покинул Украину

19:33

Путинский режим уже сдох, или Зачем в Кремле заговорили о капитуляциимнение

19:32

Немецкое оружие будет бить рашистов: в ФРГ рассказали о САУ и "зенитных танках" для ВСУВидео

19:28

Толпа поклонников и громкие овации: победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в УкраинуВидео

19:28

Ни слова о поддержке войны России против Украины и сотрудничество с НАТО: в ОДКБ выпустили заявлениеВидео

Реклама
19:21

Рашисты беспрерывно обстреливают Северодонецк: повреждены дома, больница, много жертв

19:13

На Måneskin наехали за поддержку Kalush Orchestra на Евровдении-2022

19:11

Жена известного футболиста случайно сняла на видео его трагическую смертьВидео

18:30

"Очень серьезно": Грозев рассказал о тайном письме ФСБ по поводу болезни ПутинаВидео

18:29

Союзники Путина из ОДКБ отказались воевать с Россией против Украины

18:23

"Идет самый жестокий период войны": астролог назвал даты ожесточенных боев за территории УкраиныВидео

18:06

Российские оккупанты намеренно топят собственные танки, убегая от ВСУВидео

18:03

Четыре фактора того, что Украина одолеет Россию в войнемнение

17:59

"Я очень много плачу": Настя Каменских призналась о заболеванииВидео

17:55

ВСУ вышли на госграницу на Харьковщине: появилось яркое приветствие ЗеленскогоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять