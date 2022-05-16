УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Муж Ирины Билык, за которого заступалась певица, анонсировал концерт в России

16 мая 2022, 01:41

Ранее он скрывался из-за открытой антивоенной позиции, а теперь планирует выступление в столице страны-агрессора.

Экс-муж Ирины Билык готовит концерт в РФ / instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык в интервью для Зіркового шляху рассказывала, что все еще поддерживает семейные отношения со своим пятым мужем, российским продюсером и фотографом азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым, с которым развелась летом 2021 года.

На момент начала войны он находился в рф, но был вынужден поспешно покинуть страну-агрессора и переехать в Азербайджан, так как ему начали угрожать за его проукраинскую позицию, которую мужчина выражал публично.

Билык также поделилась, что не исключает воссоединение с бывшим супругом на нейтральной территории.

"Он начал писать в интернете, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Но ему позвонили друзья и сказали: "Аслан, если не перестанешь это писать, тебя заберут и посадят". И он уехал в Азербайджан. К счастью, у него азербайджанский паспорт. Думаю, он к нам приедет", - рассказала певица 12 мая.

Но уже через несколько дней Ахмадов опубликовал на своей странице в Instagram анонс своего выступления в одном из московских концертных залов. На видеоролике он исполняет отрывок из песни Анны Герман Эхо любви.

Предательство бывшего мужа Ирина Билык пока не прокомментировала.

Читайте также"Мурат из Украины": бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак поддерживает Украину

Ранее украинская певица Злата Огневич рассказала, как на нее набросились из-за украинского языка в США.

Другие новости:

viber
Ирина Билык война в Украине шоу-бизнес Аслан Ахмадов новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – врагиГороскоп на завтра 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – враги "Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине"Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине Судьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 летСудьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 лет В Украину ворвется настоящее лето и жара +29В Украину ворвется настоящее лето и жара +29 Это невероятно красиво: победитель Евровидения-2009 сыграл песню Kalush Orchestra на скрипкеЭто невероятно красиво: победитель Евровидения-2009 сыграл песню Kalush Orchestra на скрипке
Поддержите Главред

Последние новости

02:23

Князь тьмы станет дедушкой: младшая дочь Оззи Осборна объявила о беременности

02:23

Гороскоп Таро на неделю 16-22 мая: Девам – денежная удача, Скорпионам – счастливые моменты

01:55

В Украину идет рекордная для этого сезона жара: где и когда ударит +32

01:41

Муж Ирины Билык, за которого заступалась певица, анонсировал концерт в РоссииВидео

01:32

Какие города Украины станут объектом номер один для российских агрессоров - военный экспертВидео

Реклама
00:51

Приметы на 16 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:41

"Мурат из Украины": бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак поддерживает Украину

00:37

Украинских активистов в Крыму "выкупают" у местных чиновников

00:31

Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской областиВидео

00:20

Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны ВСУ

00:11

Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

15 мая, воскресенье
23:30

Звоните родным: в Луганской области вновь заработала мобильная связь

23:23

Борная кислота - залог шикарного урожая огурцов: как применять копеечное средство

23:17

В Украине сильно похолодает: синоптики назвали самый холодный деньВидео

23:04

"Тупые курицы и петухи": Гордон жестко наехал на Киркорова, Баскова и КоролевуВидео

22:42

В НАТО признались, будут ли в дальнейшем предоставлять военную помощь Украине

22:18

Путин может аннексировать Донбасс, Херсонщину и Запорожчину и разразиться ядерной угрозой – ISWВидео

22:17

"Ад сошел на землю": на Азовстали погибло как минимум 15 женщинВидео

22:15

"Поставила не 10 баллов, а на десятое место Польшу": Ирина Федишин попала в новый скандалВидео

22:00

На зло России: в Польше призвали демилитаризировать Калининград

Реклама
21:48

Путинский пропагандист Григорий Лепс абсурдно ответил Тине Кароль

21:48

Смерть либо крах планов: астролог рассказала, что несет Путину Кровавая Луна 16 мая 2022

21:47

ВСУ ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии РоссииВидео

21:31

"Лжец и фашист": Гордон набросился на ЛукашенкоВидео

21:10

ВСУ успешно движутся к границе с РФ на Харьковщине – враг ведет на бой призванных в "ЛДНР" – ГенштабВидео

21:01

Как правильно варить рис и почему никогда нельзя выливать рисовый отвар: три правила для хозяйкиВидео

20:56

Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО, но с одним условием

19:56

"Чудо" из СССР и РФ разлетается в щепки: ВСУ ударом из Javelin уничтожили танк врага на ДонбассеВидео

19:55

Рашисты несут большие потери, объединяются с наемниками - Генштаб

19:53

Kalush Orchestra отдают кубок победителя Евровидения-2022Видео

19:43

Где пройдет Евровидение-2023 в Украине: названы вероятные города

19:27

Президент Финляндии поведал о "сюрпризе" в разговоре с ПутинымВидео

19:21

Россия обиделась из-за победы Украины на Евровидении-2022мнение

19:11

Спикер Нацгвардии пояснил, почему очень сложно прорваться с боями к "Азовстали"Видео

19:04

Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

19:00

Девяносто гаубиц М-777 из США прибыли в Украину: ВСУ уже наносят удары по войскам РоссииВидео

18:53

Идет самый сложный период и большие потери: астролог рассказала, когда оккупантов выгонят из УкраиныВидео

18:38

Сергей Притула назвал грандиозную сумму, которую собрал для ВСУ во время Евровидения

18:38

В Белгороде предлагают вернуться в состав Украины: что происходит

18:28

Бойцы ВСУ точным ударом сожгли русские минометы: зрелищное видео

Реклама
18:28

Рашисты взорвали мосты на Харьковщине, это может замедлить контрнаступление - Денисенко

18:04

Счастье в любви или успех во всех делах: трем знакам повезет в день лунного затмения 16 мая

17:59

Оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя "адские" бомбыВидео

17:57

Вето Турции Альянс преодолеет: Финляндия и Швеция на фоне угрозы РФ вступят в НАТО – СтолтенбергВидео

17:39

Неожиданные деньги и большое везение: три знака зодиака ждет удача до конца мая

17:37

Эксперт назвал два фактора, которые переломят ход войны на Донбассе

17:35

ЕС пригрозил Турции изоляцией из-за блокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО

17:31

Рашистка Симоньян сострила про победу Украины на Евровидении - в Сети ее опустили с небес на землю

17:24

Второй этап войны в Украине бесславно проср*н Кремлеммнение

17:22

Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять