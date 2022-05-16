Муж Ирины Билык, за которого заступалась певица, анонсировал концерт в России

Экс-муж Ирины Билык готовит концерт в РФ / instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык в интервью для Зіркового шляху рассказывала, что все еще поддерживает семейные отношения со своим пятым мужем, российским продюсером и фотографом азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым, с которым развелась летом 2021 года.

На момент начала войны он находился в рф, но был вынужден поспешно покинуть страну-агрессора и переехать в Азербайджан, так как ему начали угрожать за его проукраинскую позицию, которую мужчина выражал публично.

Билык также поделилась, что не исключает воссоединение с бывшим супругом на нейтральной территории.

"Он начал писать в интернете, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Но ему позвонили друзья и сказали: "Аслан, если не перестанешь это писать, тебя заберут и посадят". И он уехал в Азербайджан. К счастью, у него азербайджанский паспорт. Думаю, он к нам приедет", - рассказала певица 12 мая.

Но уже через несколько дней Ахмадов опубликовал на своей странице в Instagram анонс своего выступления в одном из московских концертных залов. На видеоролике он исполняет отрывок из песни Анны Герман Эхо любви.

Предательство бывшего мужа Ирина Билык пока не прокомментировала.

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Ранее украинская певица Злата Огневич рассказала, как на нее набросились из-за украинского языка в США.

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