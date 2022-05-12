Ирина Билык рассказала, что думает о бывшем муже, который пошел в ВСУ: "Когда узнала, плакала"

Билык рассказала, что думает о Дикусаре, который сейчас в ВСУ / Коллаж

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык в интервью для Зіркового шляху рассказала, как война заставила ее переоценить свою жизнь, и как она отреагировала на новость о том, что ее бывший муж ушел на фронт.

Отвечая на вопрос, как изменились ее взгляды с приходом войны, артистка отметила, что лишь укрепилась в своих убеждениях: семья - это ее спасение, коллеги по сцене - не только талантливы, но и прекрасные люди.

В контексте этого Билык вспомнила, что чувствовала, когда узнала, что ее четвертый муж - украинский танцор и хореограф с первых дней войны пошел служить в ВСУ.

"С лучшей стороны посмотрела на своих коллег. Потому что когда узнала, что Дима Дикусар, это такой хрупкий парень, душевный (вы знаете, я знаю Диму близко) пошел на фронт... Я заплакала. Я думала: "Как он с автоматом будет?" Сразу маме Димы позвонила. Мы с ней на связи. Это для меня настоящие герои – наши мужчины, музыканты, волонтеры", - делится певица.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар познакомились на шоу Танцы со звездами, и были женаты три года - с 2007 по 2010 год. Супруги расстались в хороших отношениях.

С началом полномасштабного военного вторжения рф в Украину, Дмитрий Дикусар сам отправился в военкомат и записался в ряды ВСУ, где несет сейчас службу.

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