Доктор Комаровский рассказал, почему ждет смерти Путина: "Пока здоровья хоть чуть-чуть осталось"

Евгений Комаровский рассказал, когда сбреет бороду / Скриншот

Украинский врач-педиатр, писатель, блогер, ведущий телепрограммы Школа доктора Комаровского, Евгений Комаровский дал большое интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о своих взглядах на войну в Украине, как вторжение рф изменило наше страну, и почему он отрастил бороду.

Последний вопрос, к слову, интересует многих поклонников известного телелекаря. До войны Евгений Олегович был всегда чисто выбрит и носил опрятно подстриженные усы.

С 24 февраля 2022 года Комаровский начал отращивать бороду. Дмитрию Гордону он признался: излишняя растительность на лице для него - символична, и избавится педиатр от нее лишь на одном условии.

"Я побреюсь, когда он (президент путин - прим. редактора) сдохнет. А если он не сдохнет в ближайшее время, ничего. Мне многие уже сказали, что мне с бородой тоже хорошо. Может быть, я к ней привыкну. И он сдохнет, а я ему назло будут с бородой ходить", - заявил врач.

В конце интервью Гордон пожелал Комаровскому, чтобы его условие осуществилось, и он поскорее сбрил бороду. А также пригласил на вечеринку, когда закончится война, где они "напьются отчаянно, как могут напиться только они".

"Хотелось бы чтобы быстрее, пока здоровья хоть чуть-чуть осталось", - отшутился в ответ Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский рассказал, когда сбреет бороду / instagram.com/uakomar

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