Сказал правду - враг народа: Комаровский, Ефросинина и другие попали "черный список" России

Список артистов, которые говорят о происходящем в Украине становится все больше.
Противники войны в Украине попадают в новые и новые списки так называемых "врагов русского народа".
В очередной перечень "неугодных" попали телеведущий Дмитрий Комаров, ведущая Маша Ефросинина и доктор Евгений Комаровски. Об этом они сообщили на своих страничках в Instagram.
Такие новости из России наши знаменитости приняли как награду за то, что говорят правду.
Вместе с Комаровым, Ефросининой и Комаровским в этот список попали: боксер Владимир Кличко, российский журналист Юрий Дудь, писатель Борис Акунин, музыкант Андрей Макаревич, актер Данила Козловский, певец Борис Гребенщиков, оппозиционер Алексей Навальный и многие другие.
Напомним, российский рок-музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.
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