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"Через 15 минут весь оставшийся мир сотрет нас с лица Земли": Макаревич о ядерной кнопке Путина

19 марта 2022, 15:13

Музыкант уверен, что мир уничтожит Россию "с облегчением".

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич / ivona.bigmir.net

Российский рок-музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

"Неужели кому-то ещё надо объяснять, что если вождю нашему всё-таки придёт на ум нажать на красную кнопку - ну да, кого-то он взорвёт. Наверно. Через 15 минут весь оставшийся мир сотрёт нас с лица Земли. Боюсь, с облегчением. Это непонятно?", – написал Макаревич в Facebook.

Читайте такжеМакаревич четко дал понять, что означает литера Z на технике РФНапомним, канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво записал видеообращение к россиянам, в котором рассказал, что живет в Украине уже 12 лет и за эти годы никогда не чувствовал дискриминацию в свою сторону.

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война в Украине Андрей Макаревич
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