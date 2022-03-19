"Ваш телевизор врет": Хименес-Браво жестко ответил россиянам

Эктор Хименес-Браво ответил россиянам / Facebook.com

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво записал видеообращение к россиянам, в котором рассказал, что живет в Украине уже 12 лет и за эти годы никогда не чувствовал дискриминацию в свою сторону.

По его словам, за все время проживания в украинском государстве, он не чувствовал притеснения за русский язык.

"Украина свободна Европейская страна, в которой есть свобода слова, честные выборы президента и невероятно крутые люди. На русском телевизоре врут", – подписал публикацию в Instagram Хименес-Браво.

Кроме того, шеф-повар подчеркнул, что украинцам неважен цвет кожи или акцент, а его они приняли "с открытым сердцем".

"Когда я говорил на украинском языке или на русском, я делал ошибки, но они только открывали свое сердце для меня. Поэтому, дискриминации в Украине никогда не было и никогда не будет", – добавил Эктор Хименес-Браво.

Кулинар отметил, что у жителей Украины есть выбор и права, а фашизма в стране нет.

"Украинцы делают свой выбор. Они выбрали своего президента, у них есть все права делать свой выбор за свое будущее. Украина, мы свободны. Тут никогда не было фашизма. Это неправда. Я тоже хочу, как все украинцы и европейцы, демократии", - резюмировал шеф-повар.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в Facebook архивное фото и показал себя публике в детском возрасте.

Читайте также: