"Ваш телевизор врет": Хименес-Браво жестко ответил россиянам

Кулинар отметил, что у жителей Украины есть выбор и права, а фашизма в стране нет.
Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво записал видеообращение к россиянам, в котором рассказал, что живет в Украине уже 12 лет и за эти годы никогда не чувствовал дискриминацию в свою сторону.
По его словам, за все время проживания в украинском государстве, он не чувствовал притеснения за русский язык.
"Украина свободна Европейская страна, в которой есть свобода слова, честные выборы президента и невероятно крутые люди. На русском телевизоре врут", – подписал публикацию в Instagram Хименес-Браво.
Кроме того, шеф-повар подчеркнул, что украинцам неважен цвет кожи или акцент, а его они приняли "с открытым сердцем".
"Когда я говорил на украинском языке или на русском, я делал ошибки, но они только открывали свое сердце для меня. Поэтому, дискриминации в Украине никогда не было и никогда не будет", – добавил Эктор Хименес-Браво.
Кулинар отметил, что у жителей Украины есть выбор и права, а фашизма в стране нет.
"Украинцы делают свой выбор. Они выбрали своего президента, у них есть все права делать свой выбор за свое будущее. Украина, мы свободны. Тут никогда не было фашизма. Это неправда. Я тоже хочу, как все украинцы и европейцы, демократии", - резюмировал шеф-повар.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в Facebook архивное фото и показал себя публике в детском возрасте.
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