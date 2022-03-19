Арестович показал себя в детстве и рассказал, когда научился успокаивать людей

Арестович показал себя в детстве / скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в Facebook архивное фото и показал себя публике в детском возрасте.

На снимке он предстал в школьной форме, сидящем за партой.

Фото датируется 1982 годом.

"Когда начал успокаивать всех ещё в 1982 году, а дошло до них только сейчас", – подписал кадр Арестович.

Арестович в детстве / Соцсети

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Читайте также: