Арестович показал себя в детстве и рассказал, когда научился успокаивать людей

На снимке он предстал в школьной форме, сидящем за партой.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в Facebook архивное фото и показал себя публике в детском возрасте.
На снимке он предстал в школьной форме, сидящем за партой.
Фото датируется 1982 годом.
"Когда начал успокаивать всех ещё в 1982 году, а дошло до них только сейчас", – подписал кадр Арестович.
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Читайте также:
- В Беларуси снова возводят переправу через Припять - РФ разгружает технику
- Дурнев назвал причину терроризма в его родном Мариуполе
- Конституцию могут изменить: Стефанчук о переговорах с РФ
Автор: Ульяна Полищук