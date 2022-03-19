УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Арестович показал себя в детстве и рассказал, когда научился успокаивать людей

19 марта 2022, 03:06

На снимке он предстал в школьной форме, сидящем за партой.

Арестович
Арестович показал себя в детстве / скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в Facebook архивное фото и показал себя публике в детском возрасте.

На снимке он предстал в школьной форме, сидящем за партой.

Фото датируется 1982 годом.

"Когда начал успокаивать всех ещё в 1982 году, а дошло до них только сейчас", – подписал кадр Арестович.

Арестович в детстве / Соцсети

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Читайте также:

viber
война в Украине Алексей Арестович
Реклама
Популярное
Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта"Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта" Кошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президентКошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президент Попытка военного переворота и штурм столицы: астролог составила гороскоп для Украины до конца апреляПопытка военного переворота и штурм столицы: астролог составила гороскоп для Украины до конца апреля Кто заменит Путина: британский таблоид назвал три явных кандидатаКто заменит Путина: британский таблоид назвал три явных кандидата Оккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведкаОккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведка

Последние новости

03:23

На Путина жестко давят- генерал США

03:06

Арестович показал себя в детстве и рассказал, когда научился успокаивать людейВидео

02:49

Землю накроет мощная магнитная буря: как и когда защитить свое здоровьеВидео

02:31

Конституцию могут изменить: Стефанчук о переговорах с РФВидео

02:06

Топ-модель Клаудия Шиффер призвала фанатов на помощь украинским беженцам и детям

Реклама
01:56

Дурнев назвал причину терроризма в его родном МариуполеВидео

01:26

В Беларуси снова возводят переправу через Припять - РФ разгружает техникуВидео

01:13

В РФ задержали украинского певцаВидео

00:59

"Потери РФ будут такими, что не хватит и нескольких поколений подняться": Зеленский сделал заявлениеВидео

00:51

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2022: Ракам – деньги, Весам – опасные авантюры

00:51

Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:38

Андрей Хлывнюк призвал рашистов сложить оружие: "Уходите домой живыми и здоровыми к своим семьям"Видео

00:37

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в весеннее равноденствие 20 мартаВидео

00:30

"Русские провалились как нация": Собчак снова сменила курс своей идеологииВидео

00:16

Полная аналогия с Украиной: Невзоров показал главную газету СССР в день вторжения в ЧехословакиюВидео

00:06

Пентагон назвал количество ракет, выпущенных РФ по УкраинеВидео

00:00

У Байдена жестко ответили Лаврову на угрозы атаковать конвои с помощью для УкраиныВидео

18 марта, пятница
23:52

В России обвинили полковника ВС РФ в провале миссии на аэродроме ГостомельВидео

23:37

Минус один: убит генерал-лейтенант, командующий 8-й армией южного военного округа РФВидео

23:33

Айко, принцесса Японии, публично поддержала Украину

Реклама
23:08

Байден пригрозил главе Китая последствиями в случае помощи России в войне против УкраиныВидео

23:05

Российские оккупанты зверски насилуют украинок - Офис омбудсменаВидео

22:52

Когда в Украине резко потеплеет: синоптик назвала даты

22:49

Для теробороны Запорожья более чем на $1 миллиона закупили бронежилеты, шлемы и аптечки

22:45

ВСУ показали, как освобождают страну - впечатляющее видеоВидео

22:27

Зеленскому самое время писать письмо Председателю Симнение

22:19

Путин просчитался - Россия потеряла важный мировой статус - энергетический аналитикВидео

22:13

Баскову припомнили, как он выпрашивал Народного артиста Украины, спекулируя мамой-украинкой

22:09

Кто из российских звезд выступил на митинге Путина в Москве и открыто поддержал войну против УкраиныВидео

21:48

Плюс один: Италия арестовала имущество российсикого олигарха на сумму 105 млн евроВидео

21:46

У Зеленского назвали три требования к РоссииВидео

21:09

Ермак анонсировал новую мировую систему безопасности и заявил, что дефолта в Украине не будетВидео

21:02

"Следующие 10 дней станут решающими": когда завершится война России против УкраиныВидео

20:54

У оккупантов кончается "пушечное мясо": в Украину перебрасывают части РФ из АрменииВидео

20:38

Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, сегодня будет платить государствоо - ШмыгальВидео

20:28

"Вы раздуплиться не можете, что происходит?": Kyivstoner в нецензурных выражениях пристыдил россиянВидео

20:28

Экс-глава MI6 объяснил, как Си Цзиньпин может повлиять на ПутинаВидео

20:27

Макрон срочно позвонил Путину из-за войны в Украине и ракетных атак КремляВидео

20:27

Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха

20:10

Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
20:09

Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца

19:41

Рельсовая война в Беларуси: против партизан бросили вооруженных карателей

19:16

"Шок для всех": Дорофеева и Дантес объявили о разводеВидео

19:16

Партизанская война в "зеленке": почему российским военным не поздоровится в пригородах Киевамнение

18:55

Уничтожен командующий вместе с генералами: ВСУ разбили оккупантов РФ под ХерсономВидео

18:54

Самый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящимиВидео

18:49

"Да на кой мне эта война нужна": напуганный ВСУ оккупант рассказал о "целой роте отказников"

18:25

"Покрошили" спецназ ГРУ: появились детали спецоперации ВСУ в ХарьковеВидео

18:13

Кулеба назвал два варианта финала войны с РоссиейВидео

18:01

Украинский телеведущий публично пристыдил Регину Тодоренко из-за войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять